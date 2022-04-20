Как правильно оформлять пенсии беженцам за границей: в Пенсионном фонде дали расследования

Как правильно оформлять пенсии беженцам за границей / УНИАН / ua.depositphotos.com

После достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий. Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в Facebook.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Далее, как говорят в Пенсионном фонде, согласно действующему законодательству Украины, если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, ее назначат со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (если 60 лет исполнилось, например, 1 марта 2022 года, то трехмесячный период — до 1 июня 2022).

Если обращение за пенсией будет позже вышеуказанной даты, то пенсию назначат с даты обращения за ней.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине подняли военные пенсии. Изменения затронули почти полмиллиона украинских граждан.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

По предварительным данным, в среднем размер повышения составил 787 гривен.

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, повышение состоялось с 1 марта текущего года. Оно затронуло 486796 украинских военных пенсионеров.

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