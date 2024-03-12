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Части пенсионеров повысят пенсионные выплаты в апреле: кому и на сколько

Руслана Заклинская
12 марта 2024, 18:32
При перерасчете будет учтен обновленный страховой стаж работающих пенсионеров.
Части пенсионеров повысят пенсионные выплаты в апреле: кому и на сколько
Некоторым пенсионерам поднимут пенсионные выплаты в апреле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 112 Украина

В апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Пенсионные выплаты увеличатся для 65-летних пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Размер этих выплат будет зависит от минимальной зарплаты и не может быть меньше 40% от нее.

Поскольку размер минимальной зарплаты увеличился с начала 2024 года и теперь составляет 7 100 грн, то пенсии соответственно вырастут. Пенсионеры, старше 65 лет, с полным стажем будут получать пенсии не менее 2 840 грн.

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В то же время с 1 апреля увеличение минималки приведет к росту минимальной пенсии для этой категории граждан. В апреле минимальная зарплата вырастет до 8 тысяч гривен, поэтому минимальная пенсия увеличится до 3 200 грн.

Кроме этого, с 1 апреля пенсии работающих пенсионеров будут автоматически пересчитаны. Учтут их обновленный страховой стаж.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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