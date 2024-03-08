В Минсоцполитики рассказали, почему повышение пенсионного возраста не поможет

В Украине средний пенсионный возраст, то есть, если взять все категории без учета их количества, составляет примерно 54 года, рассказали в Минсоцполитики.

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Почему повышение пенсионного возраста не поможет: объяснение Минсоцполитики / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине средний пенсионный возраст (если взять все категории населения без учета их количества) составляет примерно 54 года. Об этом замминистра соцполитики Дарья Марчак рассказала в интервью "Обозреватель".

Как говорит чиновница, при этом в среднем один работник, который платит единый социальный взнос, содержит одного пенсионера (а для обеспечения достойного уровня выплат должно быть вдвое раза больше).

"Я не могу назвать средневзвешенный возраст (т. е. средний с учетом всех пенсионеров и возраста их выхода на пенсию), пока такой цифры у нас нет. Но могу назвать средний пенсионный возраст, то есть, если взять все категории без учета их количества, он составляет примерно 54 года", – отметила она.

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Как говорит Марчак, большое количество категорий граждан выходят на пенсию досрочно, поскольку такое право для них прописано в многочисленных профильных законах. Совокупно сегодня около 2,3 млн пенсионеров из 10,5 млн пенсионеров (21,6%) вышли на пенсию досрочно, то есть в возрасте до 60 лет.

Кто такая Дарья Марчак? Первый заместитель министра социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства.

Родилась 9 июля 1984 года. В 2006 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получила квалификацию магистр истории. С 2012 по 2013 год-редактор сайта forbes.ua. С января 2015 по май 2016 года – советник министра финансов Н. Яресько по вопросам коммуникаций; руководитель коммуникаций Министерства финансов. В 2016-2017 году-директор по коммуникациям и связям с органами государственной власти Украинского государственного предприятия почтовой связи „Укрпочта". 2017-2019 года-советник министра КМУ А. Саенко по реформе государственного управления. Также, в течение 2018 года-эксперт проекта „Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине" (EU4PAR). С марта 2018 по август 2019 года – консультант Всемирного банка по адвокации земельной реформы в Украине. С 2019 по 2022 год - первый заместитель директора Государственного предприятия „Прозорро. Продажи"; а также руководитель Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики (на общественных началах). 26 июля 2022 года назначена на должность первого заместителя министра социальной политики Украины.

При этом, как говорит Марчак, что сейчас не стоит рассматривать общий пенсионный возраст. Проблема заключается в том, что львиная доля пенсионеров не работает даже до 60 лет.

"По-моему, простым повышением общего пенсионного возраста мы не решим проблем. Наша проблема заключается, во-первых, в том, о чем я только что сказала. Значительное количество людей, выходя на пенсию, имеют низкий страховой стаж. Если ты вышел на пенсию в 50-55 лет, с маленьким страховым стажем, то откуда у тебя возьмется высокая пенсия? Во-вторых, у нас мало налогоплательщиков, у нас около двух миллионов человек платят ЕСВ по минимальной зарплате", – подытожила она.

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, отдельная часть пенсионеров Украины может остаться без выплат. В каких случаях изымается пенсия граждан рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Также, 24 февраля 2024 года заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявила о том, что в Украине с 1 марта года пенсии будут проиндексированы на 8% (а не на 13% ‒ такая информация активно циркулировала в СМИ). Как говорит чиновница, такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает уровень инфляции в минувшем году.

Также, для граждан Украины могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. В первую очередь, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином. Также помощь могут прекратить при выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом говорится в официальном разъяснении Верховной Рады.

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