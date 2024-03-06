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Почему власти будут создавать проблемы украинцам с пенсиями: объяснение юриста

Дмитрий Видоменко
6 марта 2024, 18:40
Как говорит Ростислав Кравец, властями все будет делаться и в дальнейшем таким образом, чтобы создать большие проблемы для пенсионеров.
Пенсии, бабушка
Откуда у украинцев будут проблемы с пенсиями: объяснение юриста / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

С 1 апреля 2024 года в Украине немалой части пенсионеров правительство может приостановить пенсионные выплаты. Пенсионерам, которые сейчас находятся на оккупированных Россией территориях, перечисление средств на пенсионные счета не прекращалось. Но если ВПЛ, которые получили этот статус до полномасштабного вторжения и не снимали средства более полугода, то им необходимо пройти физическую верификацию удаленно. Об этом написал в своей статье для Главреда журналист Олег Громов.

Как говорят чиновники, пройти идентификацию можно с помощью видеоконференцсвязи. Для записи на нее через веб-портал Пенсионного фонда Украины, необходимо прежде всего подать заявление или заявку.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

видео дня

Хорошая новость, которая заключается в том, что такую видеоидентификацию могут продлить во времени, но вышеуказанный дедлайн (до 31 марта включительно) могут продлить, к примеру, до 1 июля 2024 года, считает Громов (такое уже делалось и не раз).

Но как рассказал управляющий партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в своем комментарии "Главреду" отмечает, что все будет делаться и в дальнейшем таким образом, чтобы создать большие проблемы для пенсионеров и сделать невозможной дальнейшую выплату им денег.

"Это будет происходить потому, что правительство уже выбрало указатель на резкое уменьшение социальных выплат, включая пенсии. Но люди должны знать, что все отказы от выплат пенсий или замораживание средств на карточках этих людей является ничем иным, как грубым нарушением Конституции Украины. Если такое произойдет после 31 марта, то я советую пенсионерам подавать жалобы на украинское правительство и ПФУ в Европейский суд по правам человека", - считает юрист.

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, отдельная часть пенсионеров Украины может остаться без выплат. В каких случаях изымается пенсия граждан рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Также, 24 февраля 2024 года заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявила о том, что в Украине с 1 марта года пенсии будут проиндексированы на 8% (а не на 13% ‒ такая информация активно циркулировала в СМИ). Как говорит чиновница, такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает уровень инфляции в минувшем году.

Также, для граждан Украины могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. В первую очередь, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином. Также помощь могут прекратить при выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом говорится в официальном разъяснении Верховной Рады.

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пенсии Пенсионный фонд Ростислав Кравец Олег Громов
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