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В Украине изменится минимальная зарплата: на сколько поднимут

Елизавета Бельмас
8 марта 2024, 11:29
В Украине вскоре вырастет не только заработная плата, но и ЕСВ. Главред расскажет, как изменится финансовый строй.
В Украине изменится минимальная зарплата
В Украине изменится минимальная зарплата / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине после повышения минимальной заработной платы вырастет и выплата на будущую пенсию. О том, как вырастет уровень зарплаты рассказали в Государственной налоговой службе.

В следствие апрельских изменений, украинцы будут получать минимальную зарплату на тысячу больше, однако разом с тем повысятся и социальные отчисления, которые платят граждане.

В заметке ГНС указано, что уровень "минималки" вырастет, поскольку изменения были заложены в Закон Украины "О Государственном бюджете на 2024 год". Его приняли в ноябре 2023 года.

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Изменения в "минималке"

Закон о госбюджете предполагает рост минимальной зарплаты с 1 апреля 2024 года, теперь она составит 8 тысяч, эта сумма ровно на 900 грн больше, чем предыдущее повышение, которое произошло в январе, а именно 1 января зарплата возросла до 7100 грн.

Вместе с минимальной заработной платой вырос и минимальный прожиточный минимум у трудоспособных граждан - до 3028 грн. Эта сумма в течение года меняться уже не будет.

Страховой взнос

При повышении размера минимальной заработной платы также растет и ЕСВ (Единый страховой взнос). С 1 апреля, как вывод, вырастет и ЕСВ, его размер составит 1760 грн ( на 200 грн больше, чем с 1 января по 1 апреля).

Что такое ЕСВ?

Единый социальный взнос - обязательный платеж в систему общеобязательного государственного социального страхования, взимаемый в Украине с целью обеспечения страховых выплат по текущим видам общеобязательного государственного социального страхования. Введен с 1 января 2011 года, заменил собой четыре отдельных отчисления: в Пенсионный фонд; в фонды страхования на случай безработицы; по временной потере трудоспособности; от несчастных случаев на производстве.

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. Как говорится в материале портала "Обозреватель", в результате часть пенсий будут повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

Также, размеры выплат порядок получения помощи женщинами в декрете определены специальными законодательными актами, которые зависят от многих обстоятельств. Об этом идет речь на сайте Министерства социальной политики Украины.

К тому же, в 2024 году в Украине пройдет второй этап проекта ООН, согласно которому определенные категории населения могут получить доплаты, пишет 24 Канал.

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налоговая зарплаты повышение зарплат
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