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Украинцы могут получить новые выплаты от ООН: что для этого нужно

Елизавета Бельмас
4 марта 2024, 16:51
Всемирная продовольственная программа ООН предоставит украинцам новые дополнительные выплаты к государственной социальной помощи.
Украинцы могут получить новые выплаты от ООН
Украинцы могут получить новые выплаты от ООН / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В 2024 году в Украине пройдет второй этап проекта ООН, согласно которому определенные категории населения могут получить доплаты, пишет 24 Канал.

Общий проект с Министерством социальной политики вступил в силу с февраля 2024 года. Доплаты смогут получить те, кому назначено получение государственной социальной помощи в органах соцзащиты, а не в Пенсионном фонде.

Кто получит доплаты:

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  • лица с инвалидностью с детства
  • дети с инвалидностью

Кто и сколько может получить

Право на дополнительную помощь имеют те, кто:

  • получают социальную помощь от государства в размере менее 3250 грн
  • не получают международную целевую денежную поддержку от других международных организаций
  • не получают выплат для ВПЛ, но это не касается тех, кто пребывает на территориях активных или возможных боевых действий

Важно знать: вместо минимального прожиточного минимума (2362 грн), категории будут получать государственную соцпомощь вместе с доплатами в размере 3250 грн. Денежная помощь будет доплатой к госпомощи, а ее сума будет равняться разнице между 3250 гривнами и выплатами, которые человек получает уже.

Также, каждый месяц на протяжении 3 месяцев дополнительная помощь будет проводиться с февраля 2024 года. Предоставлять ее будут на основе тех данных, которые есть в информационном центре Минсоцполитики. То есть, никаких дополнительных действий совершать ненужно.

Всемирная продовольственная программа (ВПП/WFP)

Как сообщает НВ, Всемирная продовольственная программа (ВПП/WFP) — гуманитарная организация ООН, которая оказывает семьям пострадавших украинцев из-за полномасштабной войны россии против Украины продовольственную помощь в виде: денежных переводов; ваучеров.

Помощь украинцам

Как сообщал Главред, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украине большое количество украинцев оказались в сложном положении. Кабмин ввел различные виды социальной помощи ‒ для того, чтобы поддержать тех, кто пострадал от войны. Об этом сообщается на официальном сайте Минсоцполитики.

Также, украинцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 грн. выплатить ее обещает ООН. Об этом сообщается на сайте Минреинтеграции.

К тому же, как говорят сотрудники БФ, их мобильная бригада по сбору данных на получение финансовой помощи от УВКБ ООН будет работать в Запорожской области. Выплаты будут предоставляться гражданам, которые еще не получали помощь от международных организаций и имеющих месячный доход не выше 5400 грн на человека.

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война в Украине ООН денежная помощь
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