Украинцы могут получить новые выплаты от ООН: что для этого нужно

Всемирная продовольственная программа ООН предоставит украинцам новые дополнительные выплаты к государственной социальной помощи.

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Украинцы могут получить новые выплаты от ООН / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В 2024 году в Украине пройдет второй этап проекта ООН, согласно которому определенные категории населения могут получить доплаты, пишет 24 Канал.

Общий проект с Министерством социальной политики вступил в силу с февраля 2024 года. Доплаты смогут получить те, кому назначено получение государственной социальной помощи в органах соцзащиты, а не в Пенсионном фонде.

Кто получит доплаты:

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Кто и сколько может получить

Право на дополнительную помощь имеют те, кто:

получают социальную помощь от государства в размере менее 3250 грн

не получают международную целевую денежную поддержку от других международных организаций

не получают выплат для ВПЛ, но это не касается тех, кто пребывает на территориях активных или возможных боевых действий

Важно знать: вместо минимального прожиточного минимума (2362 грн), категории будут получать государственную соцпомощь вместе с доплатами в размере 3250 грн. Денежная помощь будет доплатой к госпомощи, а ее сума будет равняться разнице между 3250 гривнами и выплатами, которые человек получает уже.

Также, каждый месяц на протяжении 3 месяцев дополнительная помощь будет проводиться с февраля 2024 года. Предоставлять ее будут на основе тех данных, которые есть в информационном центре Минсоцполитики. То есть, никаких дополнительных действий совершать ненужно.

Всемирная продовольственная программа (ВПП/WFP) Как сообщает НВ, Всемирная продовольственная программа (ВПП/WFP) — гуманитарная организация ООН, которая оказывает семьям пострадавших украинцев из-за полномасштабной войны россии против Украины продовольственную помощь в виде: денежных переводов; ваучеров.

Помощь украинцам

Как сообщал Главред, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украине большое количество украинцев оказались в сложном положении. Кабмин ввел различные виды социальной помощи ‒ для того, чтобы поддержать тех, кто пострадал от войны. Об этом сообщается на официальном сайте Минсоцполитики.

Также, украинцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 грн. выплатить ее обещает ООН. Об этом сообщается на сайте Минреинтеграции.

К тому же, как говорят сотрудники БФ, их мобильная бригада по сбору данных на получение финансовой помощи от УВКБ ООН будет работать в Запорожской области. Выплаты будут предоставляться гражданам, которые еще не получали помощь от международных организаций и имеющих месячный доход не выше 5400 грн на человека.

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