Украинцы могут получить новые выплаты от ООН: что для этого нужно

В 2024 году в Украине пройдет второй этап проекта ООН, согласно которому определенные категории населения могут получить доплаты, пишет 24 Канал.
Общий проект с Министерством социальной политики вступил в силу с февраля 2024 года. Доплаты смогут получить те, кому назначено получение государственной социальной помощи в органах соцзащиты, а не в Пенсионном фонде.
Кто получит доплаты:
- лица с инвалидностью с детства
- дети с инвалидностью
Кто и сколько может получить
Право на дополнительную помощь имеют те, кто:
- получают социальную помощь от государства в размере менее 3250 грн
- не получают международную целевую денежную поддержку от других международных организаций
- не получают выплат для ВПЛ, но это не касается тех, кто пребывает на территориях активных или возможных боевых действий
Важно знать: вместо минимального прожиточного минимума (2362 грн), категории будут получать государственную соцпомощь вместе с доплатами в размере 3250 грн. Денежная помощь будет доплатой к госпомощи, а ее сума будет равняться разнице между 3250 гривнами и выплатами, которые человек получает уже.
Также, каждый месяц на протяжении 3 месяцев дополнительная помощь будет проводиться с февраля 2024 года. Предоставлять ее будут на основе тех данных, которые есть в информационном центре Минсоцполитики. То есть, никаких дополнительных действий совершать ненужно.
Всемирная продовольственная программа (ВПП/WFP)
Как сообщает НВ, Всемирная продовольственная программа (ВПП/WFP) — гуманитарная организация ООН, которая оказывает семьям пострадавших украинцев из-за полномасштабной войны россии против Украины продовольственную помощь в виде: денежных переводов; ваучеров.
Помощь украинцам
Как сообщал Главред, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украине большое количество украинцев оказались в сложном положении. Кабмин ввел различные виды социальной помощи ‒ для того, чтобы поддержать тех, кто пострадал от войны. Об этом сообщается на официальном сайте Минсоцполитики.
Также, украинцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 грн. выплатить ее обещает ООН. Об этом сообщается на сайте Минреинтеграции.
К тому же, как говорят сотрудники БФ, их мобильная бригада по сбору данных на получение финансовой помощи от УВКБ ООН будет работать в Запорожской области. Выплаты будут предоставляться гражданам, которые еще не получали помощь от международных организаций и имеющих месячный доход не выше 5400 грн на человека.
Другие новости:
- РФ применила тактику "выжженной земли": в ВСУ назвали способы противодействия КАБам
- ЧФ "зажали в угол": военный эксперт назвал, чем можно добивать корабли РФ
- Бронь от мобилизации с учетом налогов: премьер - о важных изменениях