Как украинцам получить 10,8 тысяч грн помощи от ООН: подробная инструкция

Украинцы могут получить 10 800 грн от ООН. На этой неделе мобильная бригада БФ "Право на защиту" по сбору данных будет работать в Запорожской области.

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Выплаты от ООН будут предоставляться гражданам, которые еще не получали помощь от международных организаций / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинцы могут получить 10,8 тысячи грн денежной помощи от ООН. Об этом сообщают сотрудники браготворительного фонда "Право на защиту".

Как говорят сотрудники БФ, их мобильная бригада по сбору данных на получение финансовой помощи от УВКБ ООН будет работать в Запорожской области.

Выплаты будут предоставляться гражданам, которые еще не получали помощь от международных организаций и имеющих месячный доход не выше 5400 грн на человека.

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Заявки будут приниматься от переселенцев, которые переехали в Запорожскую область после российского вторжения, а также вернувшихся домой после вынужденного переезда.

Кроме того, граждане, которые претендуют на помощь от ООН, должны отвечать следующим критериям уязвимости:

родители-одиночки, которые заботятся о детях до 18 лет и/или людях старше 55 лет;

семьи пожилых людей старше 55 лет;

семьи, ухаживающие за лицами с особыми потребностями;

семьи, имеющие приемных детей.

Заявители получат выплаты по 3 600 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Какие документы нужны для оформления выплат из ООН?

ИНН;

документ, удостоверяющих личность;

справка ВПЛ;

IBAN банковской карты главного заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании.

Где нужно регистрироваться

24 января – с. Новониколаевка (Новониколаевская громада), улица имени Ивана Климчука, 89;

25 января – с. Разумовка (Долинская громада), улица Мира, 26;

26 января – с. Долинское (Долинская громада), улица Школьна, 5-а.

Кроме того, сообщают в "Праве на защиту ", возобновил работу и производит регистрацию офис в Запорожье, адрес ‒ улица Независимой Украины, дом 72, офис 154.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине некоторое количество украинцев может получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара по делам беженцев) ООН. Как говорят чиновники, выплаты производятся тем украинцам, которые еще не получали помощь от международных организаций.

К примеру, семьи, которые подадут заявку с 1 октября по 31 декабря, получат по 3,6 тысячи грн на человека.

Финпомощь выплачивается в течение три месяцев. Также можно получить выплату в размере 2,22 тысячи грн для подготовки на зимний период. При этом совокупный доход семьи не должен превышать 5400 грн на каждого члена.

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