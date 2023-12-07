УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Как получить деньги от ООН: заявки принимают в еще одном регионе

Дмитрий Видоменко
7 декабря 2023, 11:13
Мобильная бригада БФ "Право на защиту" по сбору данных на получение помощи от ООН сейчас работает в Полтавской области.
ООН, деньги
Деньги от ООН положены украинцам, которые еще не получали от международных организаций / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Благотворительный фонд "Право на защиту" проводит сбор данных на получение финансовой помощи от Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН. Выплаты составят 3600 гривен плюс 2220 гривен для каждого члена семьи из расчета на три месяца. На этой неделе мобильная бригада фонда по сбору данных на получение финансовой помощи от УВКБ ООН будет работать в Полтавской области.

Выплаты предоставляются тем, кто еще не получал помощи от международных организаций и имеет ежемесячный доход не выше 5400 гривен на человека.

Кто может получить денежную помощь от ООН

Заявители, которые зарегистрировались с 1 октября 2023 года, получат выплаты по 3,6 тысячи гривен и дополнительно для подготовки к зимнему периоду по 2,22 тысячи гривен на каждого члена семьи на три месяца.

видео дня

Подать заявку могут:

  • ВПЛ, которые переместились после начала российского вторжения;
  • лица, которые не переезжали, но пострадали от боевых действий в Полтавской области;
  • люди, которые вернулись домой после вынужденного переезда из-за военных действий.

Украинцы при этом должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

  • семья, которая имеет только одного из родителей (либо отец, либо мать);
  • с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);
  • семья, которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет;
  • семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;
  • приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине некоторое количество украинцев может получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара по делам беженцев) ООН. Как говорят чиновники, выплаты производятся тем украинцам, которые еще не получали помощь от международных организаций.

К примеру, семьи, которые подадут заявку с 1 октября по 31 декабря, получат по 3,6 тысячи грн на человека.

Финпомощь выплачивается в течение три месяцев. Также можно получить выплату в размере 2,22 тысячи грн для подготовки на зимний период. При этом совокупный доход семьи не должен превышать 5400 грн на каждого члена.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ООН война России и Украины деньги
Реклама

Главное за день

"Впереди самая трудная часть зимы": в ГУР оценили, чем будет бить РФ по Украине

"Впереди самая трудная часть зимы": в ГУР оценили, чем будет бить РФ по Украине

10:51 Украина
Новые детали убийства Кивы: в ГУР обратились к другим предателям

Новые детали убийства Кивы: в ГУР обратились к другим предателям

10:26 Украина
В СБУ есть реестры предателей: в Офисе президента прокомментировали убийство Кивы

В СБУ есть реестры предателей: в Офисе президента прокомментировали убийство Кивы

09:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:13

Как получить деньги от ООН: заявки принимают в еще одном регионе

10:59

Пора запасаться семенами: для чего на огороде сеют горчицу

10:54

Стекло будет блестеть: женщина рассказала, как отмыть стекло без разводов

10:51

"Впереди самая трудная часть зимы": в ГУР оценили, чем будет бить РФ по Украине

10:46

В РФ восьмиклассница устроила стрельбу в школе и покончила с собой

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
10:26

Новые детали убийства Кивы: в ГУР обратились к другим предателям

10:25

Дело 5 минут: как самому высчитать свой лишний вес

10:22

800 человек аплодировали отцу-офицеру: украинский стендап-комик растрогал Сеть до слез

10:08

"Готовы поставить Украину на колени": Байден намекнул на компромисс с республиканцами

Реклама
09:43

Как будут скакать цены зимой: в Минэкономике рассказали, придется ли раскошелиться украинцам

09:36

В СБУ есть реестры предателей: в Офисе президента прокомментировали убийство Кивы

09:06

Ночью РФ атаковала Одесскую область: есть "прилет", погиб человек

08:53

Гороскоп на завтра 8 декабря 2023: Раки потеряют деньги, Девы - оденьтесь в зеленый

08:44

Воевать будут американцы: в Белом доме назвали последствия отмены помощи Украине

08:28

Посол объяснила, почему Сенат США провалил законопроект о военной помощи Украине

08:14

Лунный календарь 8 декабря 2023: пассивный день, который приносит нервные срывы

08:10

Чья смерть поразила и шокировала Путинамнение

08:07

ВСУ контратаковали россиян на Авдеевском направлении: в ISW раскрыли детали

07:42

США и Украина запустят совместное производство оружия для нужд ВСУ

07:40

Залог успеха в 2024 году: астролог рассказал, что каждому знаку нужно сделать до Нового годаВидео

Реклама
06:55

Нужно найти жену фермера за 19 секунд: чрезвычайно сложная загадка

06:53

Сенат США не вынес на голосование вопрос о помощи Украине: Байден назвал это "шантажом"

06:25

Почему нельзя говорить "лишній": как заменить слово, которое часто употребляют по ошибке

06:10

Россия бросила в мясорубку новые подразделения "Шторм V"мнение

05:00

Не тащите бабушкину мебель в дом: мольфар сказал, какие беды она может принестиВидео

04:30

"Это признак недоразвитости": Тука объяснил, почему россияне верят ПутинуВидео

03:45

Как продлить срок службы стиральной машины: три хитрости, о которых вы не знали

03:34

Будет штиль: астролог назвал 4 знака, которые легче всех переживут декабрь 2023Видео

02:37

Пропагандисты РФ громко опозорились: украли кадры уничтожения своего же С-350

02:05

Герцогиня в черном: Меган Маркл засветилась в дорогущем луке "занятой мамочки"

01:35

Эксперт рассказал, заставляют ли Украину согласиться на заморозку войны

00:04

В США затянется на 2024 год вопрос выделения помощи Украине - Горбач

06 декабря, среда
23:40

"Их невозможно остановить": РФ приближается к технологическому перелому - Берлинская

22:48

Зеленский и Орбан могут встретиться: Ермак провел разговор с МИД Венгрии

22:30

Без осложнений, но с гистологией: сыну известного шоумена сделали операцию

22:27

Путин повысил в звании генерала РФ, который "помог" ВСУ уничтожить своих солдат

22:06

"Пехота - это мобилизация": полковник ответил, нужна ли мобилизация в Украине

22:01

Анджелина Джоли пожаловалась на паралич

21:42

Путин провалил все битвы: Зеленский назвал единственную цель нового наступления РФ

21:41

Буря затягивается: в Украине почти неделю будет бушевать геомагнитный шторм

Реклама
21:41

Концерт вызвал землетрясение: Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

21:11

"Ситуация критическая": офицер прямо сказал, будут ли ВСУ выходить из Авдеевки

20:53

Будут использовать искусственный интеллект и молодежь: какие атаки готовит Россия

20:48

Надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

20:46

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 9 секунд найти кошек

20:39

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" получил повестку

20:37

Как узнать, какая у тебя аура по дате рождения: интересный метод

20:31

Байден к Конгрессу: если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТОВидео

20:21

США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине: что вошло

20:05

Секретный брифинг в Сенате по Украине стал скандальным: в CNN узнали детали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять