Как получить деньги от ООН: заявки принимают в еще одном регионе

Мобильная бригада БФ "Право на защиту" по сбору данных на получение помощи от ООН сейчас работает в Полтавской области.

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Деньги от ООН положены украинцам, которые еще не получали от международных организаций / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Благотворительный фонд "Право на защиту" проводит сбор данных на получение финансовой помощи от Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН. Выплаты составят 3600 гривен плюс 2220 гривен для каждого члена семьи из расчета на три месяца. На этой неделе мобильная бригада фонда по сбору данных на получение финансовой помощи от УВКБ ООН будет работать в Полтавской области.

Выплаты предоставляются тем, кто еще не получал помощи от международных организаций и имеет ежемесячный доход не выше 5400 гривен на человека.

Кто может получить денежную помощь от ООН

Заявители, которые зарегистрировались с 1 октября 2023 года, получат выплаты по 3,6 тысячи гривен и дополнительно для подготовки к зимнему периоду по 2,22 тысячи гривен на каждого члена семьи на три месяца.

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Подать заявку могут:

ВПЛ, которые переместились после начала российского вторжения;

лица, которые не переезжали, но пострадали от боевых действий в Полтавской области;

люди, которые вернулись домой после вынужденного переезда из-за военных действий.

Украинцы при этом должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

семья, которая имеет только одного из родителей (либо отец, либо мать);

с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине некоторое количество украинцев может получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара по делам беженцев) ООН. Как говорят чиновники, выплаты производятся тем украинцам, которые еще не получали помощь от международных организаций.

К примеру, семьи, которые подадут заявку с 1 октября по 31 декабря, получат по 3,6 тысячи грн на человека.

Финпомощь выплачивается в течение три месяцев. Также можно получить выплату в размере 2,22 тысячи грн для подготовки на зимний период. При этом совокупный доход семьи не должен превышать 5400 грн на каждого члена.

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