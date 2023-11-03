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Около 6 тысяч грн: как украинцам получить деньги от ООН

Дмитрий Видоменко
3 ноября 2023, 16:04
В Украине часть граждан может получить финансовую помощь от УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев).
Монеты, ООН
Семьи, которые подадут заявку с 1 октября по 31 декабря, получат по 3,6 тысячи грн на человека / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине некоторое количество украинцев может получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара по делам беженцев) ООН. Как говорят чиновники, выплаты производятся тем украинцам, которые еще не получали помощь от международных организаций. Форма для регистрации доступна в определенном Telegram-канале.

К примеру, семьи, которые подадут заявку с 1 октября по 31 декабря, получат по 3,6 тысячи грн на человека.

Финпомощь выплачивается в течение три месяцев. Также можно получить выплату в размере 2,22 тысячи грн для подготовки на зимний период. При этом совокупный доход семьи не должен превышать 5400 грн на каждого члена.

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Кто из украинцев получит деньги от ООН?

  • Граждане, которые покинули свои дома после полномасштабного вторжения ООН;
  • уехали, но вернулись на постоянное место жительства.

Кроме того, заявители должны соответствовать хотя бы одной из следующих категорий уязвимости:

  • родители-одиночки с детьми (до 18 лет) или пожилыми членами семьи (от 55 лет);
  • украинцы в возрасте от 55 лет, воспитывающие детей до 18 лет;
  • семьи, которые ухаживают за людьми с особыми потребностями;
  • семьи, воспитывающие приемных детей.

В настоящее время продолжается прием заявок в Киевской области. Регистрация проводится с 1 по 3 ноября (с 9 до 16 часов) по адресу – Киев, улица имени Гаврилишина, дом №11-а.

Какие документы нужно собрать для оформления выплат?

  • Индивидуальный налоговый номер (ИНН);
  • паспорт или ID-карта;
  • справка ВПЛ (внутренне перемещенное лицо);
  • IBAN банковской карты;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ об опеке над ребенком;
  • удостоверение или медицинская справка (при наличии инвалидности или хронического заболевания).

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

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ООН беженцы деньги
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