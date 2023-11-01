Украинцам подняли денежную помощью от ООН: кто получит 3,6 тысячи грн

В Украине с 1 октября размер денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев был увеличен - с 2,2 тыс. грн до 3,6 тыс. грн

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Теперь украинцы могут получить за раз 3600 грн от ООН / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине не так давно был увеличен размер денежной помощи от Агентства ООН по делам беженцев ‒ с 2200 грн до 3600 грн в месяц для каждого члена семьи. Об этом говорится в пояснении на портале UNHCR Украина.

К примеру, семьи, которые были зарегистрированы в период с 1 октября до конца 2023 года, получат пособие в размере 3600 грн на человека на три месяца (то есть в целом – 10 800 грн).

Кроме того, каждый член семьи может рассчитывать на пособие для подготовки к зимнему периоду – 2 220 грн (6 660 грн за три месяца). Каждый член семьи, которая соответствует условиям программы помощи от ООН, получит 17400 грн.

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Семья, которую возглавляет лицо пожилого возраста (55 лет и старше), которая была зарегистрирована в программе до 1 сентября 2023 года, получит помощь для подготовки к зимнему периоду (2200 грн каждому члену домохозяйства на 3 месяца), уточнили в ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

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