В "ПриватБанке" начали платить деньги от ООН для пенсионеров: кто имеет право

Украинские пенсионеры на территории боевых действий начали получать денежную помощь от ООН на карты ПриватБанка.

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Денежная помощь от ООН зависит от размера пенсии, которую получает человек / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинским пенсионерам начали выплачивать помощь по программе ООН. Об этом сообщает специализированный портал "На пенсии".

Согласно имеющейся информации, помощь могут получить пенсионеры, которые проживают на территориях активных боевых действий или прилегающих к ним.

Денежная помощь зависит от размера пенсии, которую получает человек (он не должен превышать 3 тысячи гривен).

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К примеру, людям, которые получают, 2,1 тысячи гривен, доплатят 900 гривен, а людям, которые получают 2,7 тысячи гривен — доплатят 300 гривен.

Еще одно условие — пенсионер с 1 марта 2023 года не получал другую денежную помощь.

"ПриватБанк" осуществляет выплаты на карты банка без комиссий для получателей за счет денежных средств ООН с указанием назначения платежа "дополнительная денежная помощь".

Пенсионеры, которые имеют право на дополнительную денежную помощь, будут автоматически получать выплаты на пенсионную карту. А период выплат должен продлиться не менее четырех месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

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