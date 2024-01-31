Суд ООН вынес первое решение против России: СМИ называют это "историческим днем"

Международный суд ООН в среду, 31 января, признал Россию государством-нарушителем по образованию в Крыму и подтвердил меньшую часть обвинений Украины к РФ по финансированию терроризма.
Как пишет Европейская правда, иск был подан о нарушении Россией двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Обвинения касались эпизодов 2015-2017 годов.
В частности, суд признал, что Россия не выполнила обязательств по расследованию случаев финансирования терроризма, на которые неоднократно обращала внимание Украина.
Также в ООН подтвердили, что Кремль нарушил свои обязательства по недискриминации украинского меньшинства в сфере образования.
"Было снижение (изучения украинского языка - Главред) на 80% в первый год (после оккупации Крыма), и еще на 50% в последующий. Даже несмотря на то, что был существенный отток украинских семей на материковую Украину, Суд не считает это обоснованием резкого уменьшения объема обучения на 90%", - цитирует "ЕП" президента Суда Джоан Донохью.
Однако Суд признал необоснованной большую часть обвинений Украины в адрес РФ, потому что, как утверждают журналисты, не учел предоставление Москвой военной техники и вооружения боевикам. Кроме того, суд ООН считает недоказанным нарушение Россией международного права при запрете деятельности Меджлиса.
Международный суд при этом не удовлетворил украинские требования о возмещении, а обязал Россию выполнять конвенции, пишет, в свою очередь, Голос Америки.
Подробности иска Украины
Украина внесла иск против России о нарушении сразу двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о расовой дискриминации - еще в 2017 году. Ведь за факт агрессии или оккупации, согласно международному праву, пока наказание не предусмотрено.
Именно за конвенцией о нарушении расовой дискриминации победа Украины является наиболее уверенной, говорится в публикации "Европейской правды". Потому что несмотря на название, эта конвенция ООН предусматривает запрет притеснений и ограничений также по национальному и этническому признакам, а таких примеров в оккупированном Крыму- множество.
Часть обвинений Украины по конвенции о финансировании терроризма Судом была отклонена из-за противоречия, согласно которому Украина сама утверждала, что никаких "ЛДНР" "не существовало", в то же время они выступали вооруженными группировками, финансируемыми Россией.
Что дальше
Для Украины достаточной победой в Суде будет по крайней мере частичное признание вины России по этим двум конвенциям, указывают журналисты "ЕП".
В таком случае это будет первоеобязательноедляпризнаниявсеммиромрешения: Россия является международным преступником еще с 2014 года; потому что до сих пор таких решений не существовало.
Поэтому в случае победы Украины в дальнейшем всемеждународные решения могут ссылаться на него.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Украину идет весеннее потепление: некоторые области будет заливать дождями
- Страны ЕС уже заложили на 2024 год 21 млрд евро на военную помощь Украине: детали
- "Папочка, привет": полицейский впервые после плена позвонил родным, плакали все