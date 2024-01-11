Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

В Организации объединенных наций назвали численность людей, которых оккупанты лишили жизни.

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В ООН назвали количество погибших гражданских от рук России / коллаж: Главред, фото: УНИАН, PEXELS

В отчете ООН появилась печальная для Украины цифра. В ведомстве назвали число погибших украинцев за время полномасштабного вторжения России. Об этом сообщила директор управления ООН по координациии гуманитарных вопросов Эдем Восорну.

Только лишь с конца декабря 2023 года от российских атак погибли 125 людей. Всего по официальным данным с начала войны в феврале 2022 года от рук России ушли из жизни более 10200 мирных жителей. Также получили ранения более 19 300 человек.

В ответе сообщается, что подтвержденное официальное количество гражданских, убитых Россией в Украине превысило 10 тысяч людей, при это 575 из них - дети. Также там заявили, что с конца декабря 2022 года по нынешнее время получили ранения ещё 550 человек.

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Представительница ООН помимо прочего добавила, что последняя волна атак со стороны РФ усложнила операции по предоставлению помощи и навредила гуманитарным сотрудникам.

"Международное гуманитарное право должно строго соблюдаться в любое время. Международное гуманитарное право прямо запрещает совершать нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, а также неизбирательные нападения. Кроме того, во время военных операций необходимо постоянно заботиться о защите гражданского населения и гражданских объектов", - написано в заявлении Восорну.

Атаки на Украина

Вечером 10 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову ракетами С-300. В результате 11 человек пострадали, среди них - журналисты турецкого издания. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что две российские ракеты ударили по гостинице в центре Харькова.

Также, поздно вечером 9 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В частности, РФ ударила по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Были повреждены несколько построек, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью и утром 8 января страна-агрессор массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Российские захватчики в общей сложности применили 59 средств воздушного нападения. В Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Кривом Роге были взрывы.

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