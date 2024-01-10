РФ ударила ракетами по детскому лагерю в Харькове: было два "прилета"

В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове.

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Ракетный удар по Харькову РФ нанесла вечером 9 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/synegubov ​

Поздно вечером 9 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В частности, РФ ударила по детскому оздоровительному лагерю на окраине города.

"Два прилета. Повреждено несколько построек, но, к счастью, без пострадавших. Потому что лагерь пуст. Отмечаю, что это абсолютно гражданский объект. Поэтому наш враг в очередной раз подтвердил, что он – в чистом виде террорист", - сообщил утром 10 января мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил, что в результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове.

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По его словам, информация о пострадавших не поступала. К счастью, в помещениях не находились люди.

"Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300. Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, без пострадавших", - добавил Синегубов.

Ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал Главред, ночью и утром 8 января страна-агрессор массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Российские захватчики в общей сложности применили 59 средств воздушного нападения.

В Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Кривом Роге были взрывы. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К.

Россия изменила приоритеты и теперь во время ракетных ударов по Украине ориентируется не на энергетические объекты, а на военно-промышленный комплекс и производственную базу. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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