РФ ударила двумя ракетами по гостинице в центре Харькова: 11 человек ранены

Среди пострадавших – и турецкие журналисты. Все одиннадцать сейчас в больницах, один человек в очень тяжелом состоянии.

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Враг нанес удар по Киевскому району города Харькова / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Вечером 10 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову ракетами С-300. В результате 11 человек пострадали среди них - журналисты турецкого издания.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, две российские ракеты ударили по гостинице в центре Харькова.

"Ни одного военного там не было. В то же время было 30 гражданских, из которых одиннадцать - ранены российскими ракетами. Среди пострадавших – и турецкие журналисты. Все одиннадцать сейчас в больницах, один человек в очень тяжелом состоянии", - написал мэр.

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Кроме гостиницы пострадали жилые дома – один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие.

Людей, которые в этом нуждались, расселили в других местах. Спасатели ГосЧС разбирают завалы, а коммунальщики уже убирают улицу от последствий прилетов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что около 22:30 враг нанес удар по Киевскому району города Харькова. Предварительно – ракетами системы С-300.

В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей.

В в результате вражеского обстрела центра Харькова пострадали 11 человек: 4 мужчин в возрасте от 31 до 38 лет; 7 женщин – от 23 до 71 года.

Девять пострадавших доставили в медучреждения.

35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов – в среднем; двоим – оказали помощь на месте.

Пациенты обеспечены всем необходимым и находятся под врачебным наблюдением.

Позже в ГосЧС уточнили, что во время ликвидации последствий вражеского удара по гостинице в Харькове были спасены 2 раненых человека и эвакуированы 19 человек.

По предварительной информации, всего пострадали 11 человек - это персонал и гости гостиницы, из которых один иностранный журналист.

Смотрите видео - Последствия ракетного удара по центру Харькова:

Последствия ракетного удара по гостинице в Харькове / скриншот

Как сообщал Главред, поздно вечером 9 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В частности, РФ ударила по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Были повреждены несколько построек, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью и утром 8 января страна-агрессор массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Российские захватчики в общей сложности применили 59 средств воздушного нападения. В Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Кривом Роге были взрывы.

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