"Папочка, привет": полицейский впервые после плена позвонил родным, плакали все

Полицейский, который вернулся из плена, был истощен. Он переживал за своих родных.

https://glavred.info/ukraine/papochka-privet-policeyskiy-vpervye-posle-plena-pozvonil-rodnym-plakali-vse-10537835.html Ссылка скопирована

Из российского плена вернулся полицейский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Украине состоялся крупный обмен военнопленными. 31 января домой вернулись 207 украинских военных. Среди них был один сотрудник Национальной полиции Украины. Он впервые позвонил родной дочери, она не смогла сдержать своих слез. Трогательное видео уже разлетелось в Сети.

На кадрах видно, что мужчина вышел из автобуса и его встретили коллеги. Освобожденному из плена правоохранителю дали украинский флаг и он чутко сразу поцеловал его, сжимая в руках.

Впоследствии у мужчины появилась возможность позвонить родной дочери. Она так была рада слышать голос папы, что не сдержалась и от счастья начала плакать. Голос девушки так дрожал, она очень переживала за отца и постоянно спрашивала, как он себя чувствует. А мужчина переживал за своих родных и спрашивал, как себя чувствует его любимая жена.

видео дня

"Папочка, привет! Боже, наконец-то мы тебя дождались, папочка! Как ты, папа? - Нормально, нормально. Как там мама? - Люблю тебя!" - говорили отец и дочь.

Смотрите видео с первым звонком полицейского дочери после освобождения из плена:

В Украину из плена вернулся полицейский / фото: скриншот

Обмен пленными

31 января состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.

Из российского плена также вернулся защитник Мариуполя, жену и дочь которого убила российская ракета в Днепре. Младший сержант Захар попал в плен вместе со своей женой Татьяной, когда происходила эвакуация с "Азовстали". Через полгода женщину вернули и она поселилась в Днепре вместе с дочерьми именно в том доме, в котором российская ракета разрушила весь подъезд. Старшая дочь выжила, потому что в этот момент была не в Днепре.

Позже в ГУР заявили, что в Украину не вернули людей из списка на обмен, который сорвался из-за Ил-76. Россияне утверждают, что украинские военнопленные были на этом самолете. Однако пока нет ничего, что могло бы подтвердить это.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.