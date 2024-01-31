В Украину не вернули людей из списка на обмен, который сорвался из-за Ил-76 - ГУР

Предыдущий обмен пленными должен был состояться 24 января, но этого не произошло из-за падения российского Ил-76, на борту которого якобы были военнопленные.

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В Украину не вернули людей из предыдущего списка на обмен / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Сегодня, 31 января, между РФ и Украиной состоялся крупный обмен пленными. Домой удалось вернуть 207 украинцев. Однако среди возвращенных нет людей из списка на обмен, который не состоялся из-за падения российского самолета Ил-76. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, сообщает Голос Америки.

"Людей, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, но не состоялся из-за крушения самолета Ил-76, во время этого обмена не вернули", - говорится в сообщении.

Обмен пленными

31 января состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.

видео дня

Из российского плена также вернулся защитник Мариуполя, жену и дочь которого убила российская ракета в Днепре. Младший сержант Захар попал в плен вместе со своей женой Татьяной, когда происходила эвакуация с "Азовстали". Через полгода женщину вернули и она поселилась в Днепре вместе с дочерьми именно в том доме, в котором российская ракета разрушила весь подъезд. Старшая дочь выжила, потому что в этот момент была не в Днепре.

Смотрите видео с кадрами возвращения украинских военных из плена:

В Украине состоялся обмен пленными / фото: скриншот

Катастрофа Ил-76

Напомним, ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен. В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Также президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

В ГУР отмечали, что на Ил-76 должны были лететь кремлевские VIP-персоны, но ФСБ не пустила на борт. До этого в ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76. Россия не сообщила о том, как и каким маршрутом будут перевозить военнопленных. Это автоматически ставит под угрозу жизнь украинских защитников.

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