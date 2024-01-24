УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это угрожает жизни пленных": в ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76

Ангелина Подвысоцкая
24 января 2024, 18:21
В то же время в Воздушных силах утверждают, что украинских пленных не было на борту Ил-76.
Ил-76
РФ спланировала сбитие Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Россия спланировала сбитие самолета Ил-76 в Белгородской области. К тому же действия РФ угрожают жизни украинских военнопленных. Об этом официально заявили в ГУР.

Разведчики подтвердили, что сегодня, 24 января, должен был состояться обмен пленными, однако он не состоялся. В то же время там отметили, что разведчики не имеют достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

"Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российских пленных военнослужащих было вовремя доставлено на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности. Безопасность же наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время, украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом", - сообщили в ГУР.

видео дня

В разведке акцентировали внимание на том, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной. К тому же он должен обсуждаться обеими сторонами, потому что это подвергает опасности весь процесс обмена.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных", - говорится в сообщении.

В ГУР заявили, что РФ намеренно спланировала подобное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и ослабить международную поддержку.

Пленных в самолете не было

В российском самолете Ил-76 не было украинских военнопленных. Об этом заявили источники в Воздушных силах Украины, сообщает NV.

"Мы уверены, что пленных там не было", - говорится в сообщении.

Там добавили, что этим самолетом россияне несколько раз в день подвозят боеприпасы на фронт.

"Это их проверенный маршрут, которым они по меньшей мере трижды в день подвозят не только боеприпасы, но и С-300", - говорится в сообщении.

Маршрут Ил-76

По данным сервиса трекинга авиаперелетов Flightradar, российский самолет Ил-76, который упал в Белгородской области, был зафиксирован возле Сирии в 0:31 UTC в среду, 24 января. Борт направлялся в РФ через воздушное и пространство Судовской Аравии и Ирана.

Падение Ил-76

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ рухнул самолет Ил-76. Авиакатастрофа, вероятно, произошла возле хутора Кривого. Обломки самолета разлетелись на несколько километров. Российские Telegram-каналы сообщили, что на борту самолета якобы было 63 человека. Позже появилась информация, что на борту Ил-76 находились 75 человек (5 из них члены экипажа).

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что РФ будет через аварию Ил-76 скрывать насилие над пленными. По его мнению, россияне способны разбрасывать тела украинских пленных в зоне падения самолета.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что 24 января должен был быть обмен пленными, но он не проводится. В ГУР пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, были на борту военнопленные или нет.

Эксперты считают, что российский самолет Ил-76 был сбит на взлете.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Ил-76 вторжение России ГУР
Реклама

Главное за день

Буря из снега и дождей накроет всю страну: названы регионы, где будет опасный ветер

Буря из снега и дождей накроет всю страну: названы регионы, где будет опасный ветер

19:13 Синоптик
"Это угрожает жизни пленных": в ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76

"Это угрожает жизни пленных": в ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76

18:21 Украина
"18-летние - лучшие воины": генерал требует снизить призывной возраст до минимума

"18-летние - лучшие воины": генерал требует снизить призывной возраст до минимума

17:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:23

Версия россиян с военнопленными на борту Ил-76 рушится, как хрустальный замок

19:13

Буря из снега и дождей накроет всю страну: названы регионы, где будет опасный ветер

19:10

Хюррем уже не та: Волочкова опозорилась новым "царственным" луком

19:10

Российский Ил-76 мог просто упасть, но какой крик поднялся на империимнение

19:10

Лунный календарь 25 января 2024 года: почему в этот день нельзя стричься

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошлоВсе версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло
18:55

Почему нельзя спать с включенным отоплением: эксперты предупредили об угрозе:

18:51

"Совсем попутал берега?": Гончаренко пропиарился на пленных, Карась разгневан

18:39

"На границе проблем не было": Арестович признался, как выехал за границу

18:21

"Это угрожает жизни пленных": в ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76

Реклама
18:10

Никогда не покупайте это печенье: врач предупредила об опасностиВидео

18:00

Для чего нужны прорези на терке сбоку: их используют редко, но зря

17:54

"К годовщине войны": ЕС готовит мощные санкции против РФ и большую помощь Украине

17:41

Сыр из кефира в морозилке: мужчина показал необычный рецепт настоящего лакомства

17:34

Словакия будет помогать Украине, но не будет отправлять оружие - спикер парламента

17:27

Плагиат, "зрада" и прогнозы букмекеров: Мирошниченко прокомментировал скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение-2024

17:17

"18-летние - лучшие воины": генерал требует снизить призывной возраст до минимума

17:01

До падения Ил-76 фиксировались поставки ракет в Белгород по воздуху: реакция ВСУ

16:57

Сотворит чудо, о котором вы не догадываетесь: зачем пить яблочный уксус

16:53

В Донецкой области объявили срочную эвакуацию: в ОВА предупредили об опасности

16:29

Гороскоп на завтра 25 января 2024: Весам - новости, Водолею - знакомство

Реклама
16:27

РФ должна вывести 300 тысяч солдат из Украины для нападения на НАТО - генерал Эстонии

16:25

Неожиданный эффект: зачем хитрые хозяйки наклеивают скотч на совокВидео

16:22

"Проклятая плесень": Ольга Сумская рассказала, почему угодила в больницу

16:09

Таро-прогноз на полнолуние 25 января 2024: кого ждут деньги, а кого - проблемыВидео

15:59

Россия получила миллион боеприпасов: эксперт раскрыл угрозы

15:45

РФ выдала полный бред: экс-пленный объяснил, почему заявления об Ил-76 - ложь

15:39

Favbet Foundation передал ВСУ на Восточное направление два микроавтобуса и внедорожник

15:31

Удалось достичь согласия: Фицо заявил, что Словакия не заблокирует помощь Украине

15:28

Трубам придет конец: 3 вещи, которые категорически нельзя смывать в раковину

15:27

Звезду "Один дома" в критическом состоянии госпитализировали

15:21

В США сделали заявление о масштабном наступлении армии РФ: оккупанты изменили тактику

15:19

Дверь скрипит - чем смазать: простые средства избавят от жутких звуков

15:18

Гетманцев в ручном режиме требует от ФГВФЛ раскрыть банковскую тайну банка "Конкорд"

14:27

"Сегодня должен был быть обмен пленными": ГУР - о слухах вокруг падения Ил-76

14:07

Жена Виктора Павлика показала, как их пытаются рассорить "доброжелатели"

14:06

РФ будет через аварию "Ил-76" скрывать насилие над пленными - советник мэра Мариуполя

14:01

Головоломка для тех, у кого орлиное зрение: надо найти 4 лишние цифры за 5 секунд

14:00

Оккупанты привлекают свои "элитные" войска: Братчук рассказал о боях на Херсонщине

13:40

Скандальный премьер Словакии Фицо прибыл в Украину: все подробностиВидео

13:37

Что будет, если сдерживать чихание: врач предупредил о 3 возможных последствияхВидео

Реклама
13:36

Авиакатастрофа Ил-76: почему не видно разбросанных тел?мнение

13:05

"Решила сделать что-то кардинальное": Злата Огневич удивила сменой имиджа

13:05

Российский самолет "Ил-76" был сбит на взлете - СМИ

13:00

РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году: эксперт озвучил сценарий

12:57

Штаб по обращению с военнопленными сделал срочное заявление о падении Ил-76

12:47

Ваша кошка может быть гением: простой тест поможет определить IQ вашей кошки

12:44

Могилевская показала семейную идиллию с "мужем" и детьми в прелестном клипе

12:00

Китайский гороскоп на завтра 25 января: Змеи - отдохните, Кролики - проявите чувства

11:59

Может превратиться в яд: врач рассказал, сколько сала можно есть в деньВидео

11:54

"Появились две острые проблемы": Жданов рассказал, почему Запад задерживает помощь

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять