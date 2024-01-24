"Это угрожает жизни пленных": в ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76

В то же время в Воздушных силах утверждают, что украинских пленных не было на борту Ил-76.

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РФ спланировала сбитие Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Россия спланировала сбитие самолета Ил-76 в Белгородской области. К тому же действия РФ угрожают жизни украинских военнопленных. Об этом официально заявили в ГУР.

Разведчики подтвердили, что сегодня, 24 января, должен был состояться обмен пленными, однако он не состоялся. В то же время там отметили, что разведчики не имеют достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

"Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российских пленных военнослужащих было вовремя доставлено на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности. Безопасность же наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время, украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом", - сообщили в ГУР.

видео дня

В разведке акцентировали внимание на том, что посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной. К тому же он должен обсуждаться обеими сторонами, потому что это подвергает опасности весь процесс обмена.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных", - говорится в сообщении.

В ГУР заявили, что РФ намеренно спланировала подобное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и ослабить международную поддержку.

Пленных в самолете не было

В российском самолете Ил-76 не было украинских военнопленных. Об этом заявили источники в Воздушных силах Украины, сообщает NV.

"Мы уверены, что пленных там не было", - говорится в сообщении.

Там добавили, что этим самолетом россияне несколько раз в день подвозят боеприпасы на фронт.

"Это их проверенный маршрут, которым они по меньшей мере трижды в день подвозят не только боеприпасы, но и С-300", - говорится в сообщении.

Маршрут Ил-76

По данным сервиса трекинга авиаперелетов Flightradar, российский самолет Ил-76, который упал в Белгородской области, был зафиксирован возле Сирии в 0:31 UTC в среду, 24 января. Борт направлялся в РФ через воздушное и пространство Судовской Аравии и Ирана.

Падение Ил-76

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ рухнул самолет Ил-76. Авиакатастрофа, вероятно, произошла возле хутора Кривого. Обломки самолета разлетелись на несколько километров. Российские Telegram-каналы сообщили, что на борту самолета якобы было 63 человека. Позже появилась информация, что на борту Ил-76 находились 75 человек (5 из них члены экипажа).

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что РФ будет через аварию Ил-76 скрывать насилие над пленными. По его мнению, россияне способны разбрасывать тела украинских пленных в зоне падения самолета.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что 24 января должен был быть обмен пленными, но он не проводится. В ГУР пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, были на борту военнопленные или нет.

Эксперты считают, что российский самолет Ил-76 был сбит на взлете.

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