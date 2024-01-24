В Белгородской области РФ рухнул самолет Ил-76: что известно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил авиакататрофу.

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Ил-76 упал в Белгородской области РФ ​/ Коллаж: Главред, фото: Телеграм

В среду, 24 января, российские СМИ сообщили, что в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, люди, которые были на борту, погибли.

Первым о падении самолета сообщил российский Телеграм-канал 112 со ссылкой на источники.

По данным канала, авиакатастрофа, вероятно, произошла возле хутора Кривого. Обломки самолета разлетелись на несколько километров.

видео дня

На канале сначала сообщили, что на борту самолета было 63 человека. Позже появилась информация, что на борту Ил-76 находились 75 человек (5 из них члены экипажа).

Также в Сети публикуют кадры с места крушения самолета Ил-76 под Белгородом:

Кадры с места падения Ил-76 / Фото: Телеграм-канал 112

Место крушения Ил-76 / Фото: Телеграм-канал 112

Место крушения Ил-76 / Фото: Телеграм-канал 112

Белгородские паблики публикуют видеозапись крушения. Судя по силуэту, это действительно Ил-76 - он падает с большой скоростью и взрывается.

Смотрите видео - Момент падения самолет Ил-76 попал на камеры:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил авиакататрофу. По его словам, инцидент произошел в Корочанском районе. Гладков сообщил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

Тем временем Украинская правда со ссылкой на источники в Силах обороны пишет, что "падение" российского Ил-76 — это работа ВСУ.

"Также в Генштабе нам сообщили, что самолет перевозил ракеты в комплексы С-300, которыми россияне обстреливают Харьковщину", - говорится в сообщении.

В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", пишет Суспільне.

Стоит отметить, что российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщают, что на борту Ил-76 якобы находились украинские пленные.

"На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих", - пишет РИА Новости.

Самолет Ил-76 - что о нем известно и для чего предназначен

Ил-76 — это советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством Г.В. Новожилова. Самолет совершил свой первый полет в марте 1971 года, а началом эксплуатации стал 1975 год.

Именно Ил-76 стал первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.

Эти воздушные суда используются Россией для переброски как личного состава, так и тяжелой техники (БМД, БТР и т. д.), которую из этих самолетов можно даже десантировать с воздуха.

По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ, военные Ил-76 перевозят ударные дроны "Шахеды" из Ирана в РФ.

Примерная стоимость самолета - $27 млн.

Что известно о самолете Ил-76 / Фото: Факты

Как сообщал Главред, осенью 2023 года в Таджикистане разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он вспыхнул прямо во время взлета с военного аэродрома в Душанбе.

Напомним, в ГУР рассказали детали уничтожения ТУ-22М3 на аэродроме Сольцы.

Разведчики прорвались в глубокий тыл противника, уничтожили Ту-22М3 и вывели из строя еще два самолета. В ходе операции они понесли тяжелые потери.

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