Вспыхнул и "самоуничтожился": в Таджикистане упал российский Ил-76

Самолет загорелся во время взлета. Огонь полностью уничтожил воздушное судно.

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В Таджикистане разбился российский самолет Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegram

В Таджикистане разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что самолет вспыхнул прямо во время взлета с военного аэродрома в Душанбе.

По предварительным данным, произошло это в ночь с 19 на 20 октября. В тот момент, когда самолет набирал разгон перед взлетом, у него взорвалось колесо. После этого начался пожар. Пилоты посадили самолет, но он выкатился за пределы взлетной полосы. Огонь полностью уничтожил Ил-76.

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Как сообщают пропагандисты, на борту на момент пожара было 8 человек. Сообщается, что члены экипажа якобы не пострадали.

Недавно стало известно о том, что войска РФ провалилась у Авдеевки и Работино, сбит Су-25. Всего за неделю украинские военные уничтожили три российских штурмовика Су-25.

Уже 18 октября стало известно о том, что ВСУ сбили пять российских Су-25 на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Кроме самолета было уничтожено 36 единиц боевой техники.

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