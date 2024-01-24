Прошли 600 км пешком: в ГУР рассказали детали уничтожения ТУ-22М3 на аэродроме Сольцы

Разведчики прорвались в глубокий тыл противника, уничтожили Ту-22М3 и вывели из строя еще два самолета. В ходе операции они понесли тяжелые потери.

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Украинские разведчики преодолели более 600 км по территории противника / Коллаж: Главред, фото: Moscow Times, Википедия

В августе 2023 года на российском военном аэродроме "Сольцы" в Новгородской области был атакован российский бомбардировщик ТУ-22М3. В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали операции.

Как сообщает пресс-служба ГУР, группа украинских разведчиков прошла пешком по территории противника более 600 км. Цель этой операции была остановить террористические авиационные бомбардировки российскими войсками мирных украинских городов.

Разведчики прорвались в глубокий тыл противника, уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 и вывели из строя еще два. Однако в ходе операции разведчики понесли тяжелые потери.

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Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками.

В бою 30 августа 2023 года, прикрывая уход своих боевых побратимов, украинский разведчик - подполковник Олег Бабий - получил смертельное ранение и погиб.

Олег Бабий / Фото: gur.gov.ua

За свой героический подвиг Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда" посмертно.

У Героя осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на время смерти отца исполнился всего год.

Атака на аэродром Сольцы

19 августа неизвестный беспилотник нанес удар по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ. В результате атаки там загорелся бомбардировщик Ту-22М3.

Ту-22 готовился к вылету, но сгорел дотла. Размер пламени горящего Ту-22М говорит о том, что самолет был заправлен перед вылетом.

Позже стало известно, что ударом БПЛА по авиабазе "Сольцы" было повреждено как минимум два самолета российской боевой авиации.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке сообщили, что атаку по аэродрому в Сольцах устроили дроны ГУР.

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