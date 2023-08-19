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В РФ дрон ударил по военному аэродрому: взорван самолет оккупантов

Алексей Тесля
19 августа 2023, 13:56 обновлено 19 августа, 14:03
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Военный аэродром "Сольцы" был атакован с применением БПЛА коптерного типа.
Сольцы
Прогремели взрывы на аэродроме "Сольцы" / Коллаж: Главред, Фото: Telegram

Ударный дрон атаковал военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области Российской Федерации, в результате поврежден как минимум один самолет утром 19 августа.

Как сообщили в минобороны РФ, в субботу около 10:00 по Москве был атакован с применением БПЛА коптерного типа военный аэродром в Новгородской области. Атаку оккупанты РФ приписали украинским войскам.

БПЛА якобы был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия.

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На территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами, сообщает минобороны РФ.

Как сообщает оборонное ведомство России, "повреждение получил один самолет", пострадавших нет.

Добавим, что с аэродрома "Сольцы" неоднократно вылетали российские стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по мирным украинским городам.

Ранее в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и звуки стрельбы. Район гавани в Новороссийске атаковали неизвестные морские дроны.

Напомним, в ОК Юг отреагировали на взрывы в Крыму и Новороссийске. Наталья Гуменюк не исключает, что ночные события в Новороссийске - это провокация страны-агрессора России.

Ранее в ОП отреагировали на мощную "бавовну" в Таганроге. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что взрывы в Таганроге, которые прогремели 28 июля, стали следствием неконтролируемых процессов из-за распада систем управления в России.

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