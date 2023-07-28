'Все очевидно': Подоляк отреагировал на мощную 'бавовну' в Таганроге

Подоляк подчеркнул, что необходимо провести независимое расследование, чтобы выяснить непосредственные причины взрывов.

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Подоляк отреагировал на взрывы в Таганроге / коллаж: Главред, фото: Telegram-каналы, скриншот: Youtube

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что взрывы в Таганроге, которые прогремели 28 июля, стали следствием неконтролируемых процессов из-за распада систем управления в России.

Как пояснил Михаил Подоляк в своем Twitter, что взрывов в Таганроге не было бы, если бы Россия не развязала войну против Украины.

"Все, что происходит в России, включая Таганрогом, является безусловным следствием масштабной войны, затеянной Россией, неконтролируемых процессов распада систем управления различных уровней и нарастающих внутренних протестов", - написал Подоляк.

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Кроме того, он заявил, что необходимо провести независимое расследование, чтобы выяснить непосредственные причины взрывов.

"Однако "причины и последствия" очевидны: некомпетентность, злонамеренность и безответственность "элиты Путина"...", - отметил он.

Реакция СНБО

Данилов сыронизировал относительно "хлопка" в Таганроге. Ситуация, которая сложилась в городе Таганроге (в стране-агрессоре России) в результате взрывов 28 июля, вызвана в первую очередь непрофессиональной работой операторов комплексов ПВО российской армии.

Данилов отреагировал на "хлопок" в Таганроге

"Бавовна" в России

Напомним, что в Таганроге в домах повылетали окна, есть пострадавшие. Причиной взрывов пропагандистские росСМИ считают, будто это был прилет ракеты или БПЛА. Сработала сигнализация у машин, известно о по меньшей мере четырех пострадавших.

На Кубани второй день подряд "бавовна" на НПЗ. Причиной еще одного возгорания на Ильском НПЗ на Кубани стало самовозгорание предыдущего очага пожара после атаки дрона, заявило пропагандистское издание РИА.

Под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дрона. Перед пожаром очевидцы слышали "громкий хлопок". На видео с камеры домофона видна яркая вспышка, после этого начался пожар.

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