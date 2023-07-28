Безграмотные действия операторов ПВО: Данилов сыронизировал насчет 'бавовны' в Таганроге

Ситуация, которая сложилась в городе Таганроге (в стране-агрессоре России) в результате взрывов 28 июля, вызвана в первую очередь непрофессиональной работой операторов комплексов ПВО русской армии. Об этом написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.
"События в Таганроге - ничто иное, как абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО", - написал он.
Недавние "бавовны" в России
Напомним, что под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дрона. Перед пожаром очевидцы слышали "громкая бавовна". Площадь возгорания - около 2000 кв. м.
Утром 4 июля РФ атаковали беспилотники - произошел мощный пожар под Москвой. Российское Министерство по чрезвычайным делам сообщило, что загорелось складское помещение на площади 400 "квадратов".
В Геническе состав БК оккупантов детонировал несколько часов. Взрывы раздавались не в самом Геническе, а в районе поселка Рыково, он расположен в 18 километрах от райцентра.
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