Безграмотные действия операторов ПВО: Данилов сыронизировал насчет 'бавовны' в Таганроге

Ситуация в Таганроге является следствием непрофессиональной работы операторов ПВО русской оккупантской армии, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов не стал долго подбирать слова для оценки "бавовны" в Таганроге / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Ситуация, которая сложилась в городе Таганроге (в стране-агрессоре России) в результате взрывов 28 июля, вызвана в первую очередь непрофессиональной работой операторов комплексов ПВО русской армии. Об этом написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

"События в Таганроге - ничто иное, как абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО", - написал он.

Недавние "бавовны" в России

Напомним, что под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дрона. Перед пожаром очевидцы слышали "громкая бавовна". Площадь возгорания - около 2000 кв. м.

видео дня

Утром 4 июля РФ атаковали беспилотники - произошел мощный пожар под Москвой. Российское Министерство по чрезвычайным делам сообщило, что загорелось складское помещение на площади 400 "квадратов".

В Геническе состав БК оккупантов детонировал несколько часов. Взрывы раздавались не в самом Геническе, а в районе поселка Рыково, он расположен в 18 километрах от райцентра.

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