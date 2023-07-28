57% поляков готовы ради энергетической независимости строить ядерные реакторы - Кацуба

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После вторжения России в Украину большинство стран, которые зависели от российских нефти и газа, ищут возможность отказаться от зависимости. Польша в своей энергетической стратегии одним из ключевых шагов избрала строительство атомных электростанций.

57% поляков поддерживают строительство АЭС. А в регионах, которые могут быть выбраны в качестве места построения первой АЭС, уровень поддержки еще выше – 71%.

Об этом в своей колонке о польской энергетической стратегии пишет предприниматель и эксперт по энергетике Александр Кацуба.

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К 2043 году Польша планирует заместить в пятую часть промышленного производства электроэнергии атомной генерацией, а первый мощный энергоблок построят к 2033 году. Польша будет строить атомные электростанции с большой степенью локализации. Следующие блоки будут запускаться каждые 2-3 года – вся атомная энергетическая программа предусматривает строительство 6 энергоблоков, пишет предприниматель. Помимо строительства крупных электростанций с мощными блоками Польша изучает возможность строить малые модульные реакторы. Это позволит обеспечить энергетическую автономность регионов.

Планам правительства строить АЭС помогает поддержка со стороны общества. Это возможно благодаря информационной и просветительской программе Правительства - попытки российских агентов влияния дискредитировать ядерную энергетику потерпели неудачу, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.