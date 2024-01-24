Российский самолет "Ил-76" был сбит на взлете - СМИ

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник в Минобороны Украины написало, что российский самолет ИЛ-76 был сбит на взлете.

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Вокруг крушения самолета "Ил-76" в Белгородской области сложилась весьма сложная ситуация / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщали, что на борту военно-транспортного самолета модели "Ил-76" в Белгородской области якобы находились украинские военнопленные (65 человек). Но, как обратил внимание своих фолловеров блогер и офицер ВСУ Тарас Березовец, ситуации выглядит заметно иначе.

"Перевозка военнопленных авиатранспортом, еще и в приграничной области - шаг крайне нетипичный и нелогичный. Поэтому ждем детализированной информации. Или целенаправленная дезинформация, потому что потеря такого самолета с пассажирами это уже ЧП, или провокация. Когда происходят обмены, по опыту, мы знаем, что пленных обычно везут грузовиками или автобусами. Самолет это уже исключение из правил. В России распространили информацию, что на 65 военнопленных было всего 3 конвоира. То есть 1 на 22 заключенных. Это уже нарушение их собственных уставов. Кроме того, для перевозки зэков на России используют специализированные пассажирские самолеты Ан-24 и Ан-26. Но никак не Ил-76, предназначенный для десантуры", ‒ сказал он.

Позднее агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник в Минобороны Украины написало, что российский самолет ИЛ-76 был сбит на взлете. Он не стал приводить другие подробности ‒ включая вероятное присутствие на борту украинских пленных.

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Напомним, ранее в среду, 24 января, российские СМИ сообщили, что в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, люди, которые были на борту, погибли.

Об этом сообщил российский Телеграм-канал 112 со ссылкой на источники.

По данным канала, авиакатастрофа, вероятно, произошла возле хутора Кривого. Обломки самолета разлетелись на несколько километров.

На канале сначала сообщили, что на борту самолета было 63 человека. Позже появилась информация, что на борту Ил-76 находились 75 человек (5 из них члены экипажа).

Губернатор Белгородской области страны-агрессора РФ Вячеслав Гладков подтвердил авиакататрофу. По его словам, инцидент произошел в Корочанском районе. Гладков сообщил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. О том, что упавший под Белгородом Ил-76 перевозил ракеты для С-300, пишет и издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ оперативно сообщили о том, что на борту Ил-76 якобы находились украинские пленные.

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