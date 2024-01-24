РФ будет через аварию "Ил-76" скрывать насилие над пленными - советник мэра Мариуполя

По мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне способны разбрасывать тела украинских пленных в зоне падения самолета.

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Крушение​ "Ил-76" в Белгородской области РФ ​ / Коллаж: Главред, фото: Телеграм

Крушение военно-транспортного самолета "Ил-76", скорее всего, будет использовано руководством страны-агрессора РФ для того, чтобы скрыть те злодеяния, которые русская армия совершала с украинскими военнопленными. Такую версию озвучил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем Telegram-канале.

"Нет сомнения, что не один десяток наших военнообязанных замучили насмерть россияне. Если вы когда-то общались с теми, кто вернулся домой - сомнения у вас не будет ни секунды. Теперь ничто не помешает им списками передать "убитых в самолете", на самом деле убитых россиянами по тюрьмам, наших Героев. И даже разбрасывать части тел и сами тела в зоне падения самолета. Просто держите это в голове, как возможный вариант развития событий. Напомню, что Драмтеатр они не бомбили, роддом тоже, а Мариуполь в принципе был руиной до полномасштабного вторжения. По версии россиян. Поэтому бесчеловечности и цинизма там хватит", ‒ считает он.

Напомним, ранее в среду, 24 января, российские СМИ сообщили, что в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, люди, которые были на борту, погибли. Первым о падении самолета сообщил российский Телеграм-канал 112 со ссылкой на источники. По данным канала, авиакатастрофа, вероятно, произошла возле хутора Кривого.

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Обломки самолета разлетелись на несколько километров. На канале сначала сообщили, что на борту самолета было 63 человека. Позже появилась информация, что на борту Ил-76 находились 75 человек (5 из них члены экипажа).

Губернатор Белгородской области страны-агрессора РФ Вячеслав Гладков подтвердил авиакататрофу. По его словам, инцидент произошел в Корочанском районе. Гладков сообщил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. О том, что упавший под Белгородом Ил-76 перевозил ракеты для С-300, пишет и издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ оперативно сообщили о том, что на борту Ил-76 якобы находились украинские пленные.

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