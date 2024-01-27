Новые военные комплексы для ВСУ: в ОП назвали цель провокации с крушением Ил-76

РФ не предоставила доказательств своей версии крушения Ил-76, напомнил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал крушение Ил-76 в РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook М.Подоляка, mil.ru

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что РФ намеренно совершила провокацию с авиакатастрофой самолета Ил-76 с целью повлиять на поставки в Украину западного вооружения.

Как подчеркнул он в эфире "Ми Україна", целью Кремля является срыв передачи Украине Западом комплекcов противоракетной обороны.

Он пояснил, что новое военное оборудование представляет серьезную опасность для самолетов РФ на линии фронта. Тем самым кремлевский режим хочет создать впечатление, что якобы Украина совершает такие же преступления, как и РФ.

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"Это война, мы нарушаем качество конвенции, но Украина также. Давать вы будете меньше обращать внимание на нарушение Россией международного гуманитарного права и конвенций, которые регламентируют правила и обычаи войны", — пояснил резон РФ представитель ОП.

Он также напомнил, что до сих пор РФ не предоставила убедительных доказательств своей версии крушения Ил-76. При этом также неизвестно, кто или что находились на борту сбитого самолета.

"Россия активно противодействует расследованию. Почему?" — добавил Подоляк.

Крушение Ил-76 в РФ

Ранее Кирилл Буданов раскрыл неожиданный нюанс по поводу крушения Ил-76 в РФ. Ситуация с падением Ил-76 в РФ остается до конца непонятной, подчеркнул начальник ГУР.

Ряд российских СМИ распространили заявления российских чиновников о том, что на борту Ил-76 якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

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