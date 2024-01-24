Зеленский прокомментировал падение ИЛ-76 в России

Россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Вызвал Умерова, Залужного, Шапталу, Буданова и Малюка - доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в деле. Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим и генеральным штабом по применению Воздушных сил.
"Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне нашего контроля. "Факты" - это главное слово сейчас", - отметил президент.
По его словам, ГУР устанавливает судьбу пленных, СБУ расследует ситуацию, а МИД Украины будет сообщать партнерам об имеющихся данных. Украина будет настаивать на международном расследовании.
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