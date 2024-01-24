Зеленский прокомментировал падение ИЛ-76 в России

Президент провел совещание с командующими, где обсудил ситуацию с самолетом и обменом пленными.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-prokommentiroval-padenie-il-76-v-rossii-10535966.html Ссылка скопирована

Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Вызвал Умерова, Залужного, Шапталу, Буданова и Малюка - доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в деле. Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим и генеральным штабом по применению Воздушных сил.

видео дня

"Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне нашего контроля. "Факты" - это главное слово сейчас", - отметил президент.

По его словам, ГУР устанавливает судьбу пленных, СБУ расследует ситуацию, а МИД Украины будет сообщать партнерам об имеющихся данных. Украина будет настаивать на международном расследовании.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.