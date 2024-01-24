Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло

Украинская сторона пока не комментирует падение российского самолета в Белгородской области.

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Большой транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм "112", Минобороны России

Утром 24 января в Белгородской области упал российский Ил-76 . Пока неизвестно ни то, что или кого вез самолет, ни то, каким вооружением он был сбит. Минобороны Украины после публикации СМИ о якобы причастности ВСУ к сбитию транспорта проверяет данные и не дает емких комментариев, тогда как от российских пропагандистов - что ожидаемо - поступает противоречивая информация о якобы украинских военнопленных на борту.

Главред разбирается, что на самом деле произошло 24 января в небе над Белгородской областью.

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Во время авиакатастрофы в Белгороде работала российская ПВО

Информация о падении Ил-76 появилась в российском телеграм-канале "112". Речь шла, в частности, о гибели якобы 65 человек. Никаких доказательств присутствия на борту такого количества людей российские "журналисты" не предоставляли.

При этом накануне губернатор области Гладков предупреждал граждан о ракетной опасности и сбитии БПЛА "самолетного типа" над приграничным регионом.

Скриншот Главреда

В свою очередь, "Украинская правда", ссылаясь на анонимные источники, получила якобы "подтверждение" от командования о сбитии российского Ил-76, им, по словам собеседников издания, транспортировали зенитные ракеты к С-300, которыми обстреливали Харьковскую область.

Скриншот: Первая частная мемарня

Но уже вскоре, когда российское Минобороны распространило "вброс" об украинских военнопленных на борту, "Украинская правда" убрала анонимную информацию о "подтверждении ВСУ". Сейчас, утверждают журналисты издания, "сайт временно не работает из-за мощной DDoS-атаки".

В комментарии "Суспільному" в министерстве обороны подчеркнули, что информацию о падении Ил-76 проверяют.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк ответил Reuters: "Комментарии будут чуть позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные".

Скриншот Главреда

Между Украиной и Россией действительно готовился обмен пленными

После падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что сегодня должен был состояться обмен пленными между Украиной и РФ, однако "пока он не происходит".

Координационный штаб также сообщил, что и он, и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию.

"До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации.

Версия россиян о "военнопленных" как минимум вызывает сомнения

Стоит заметить, что Ил-76 - это военно-транспортный самолет РФ, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Способен перевозить 167 солдат с личным оружием и всю номенклатуру боевой техники воздушно-десантных подразделений, а также большую часть техники мотострелковых дивизий.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что на кадрах с места авиакатастрофы не видно тел, в то же время корпус самолета "разлетелся" в воздухе от удара ракетой. А это, по мнению Коваленко, может косвенно указывать, что Ил-76 таки мог перевозить именно боеприпасы к С-300.

"Обратите внимание, что на поле нет признаков разбросанных тел. Вместе с экипажем - 74 человека на борту, по версии России... Но на поле - ни одного тела. Версию (о транспортировке ракет к С-300 - Главред) подтверждает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть - после падения самолета и удара о землю произошла еще и мощная детонация боекомплекта", - отметил Коваленко.

"Вброс" пропагандистов РФ опровергают и OSINT-исследователи. Британское экспертное сообщество отмечает, что Ил-76 "летел в северо-западном направлении, то есть отдалялся от Украины". Следовательно, заключают исследователи, пленных на борту не было.

Скриншот Главреда

Украинский военный Максим Колесников, который пережил плен, назвал вброс россиян "ложью".

"А вот первая 100% ложь про Ил. Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (три) сопровождающих. Это полный ***. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было где-то 20 (оккупантов - Главред) с их военной полицией. Три охранника... ага", - пояснил военный.

Скриншот Главреда

По мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Россия может использовать эту дезинформацию для оправдания уже совершенного убийства украинских военных в их плену. Тем более, что главный редактор Russia Today пропагандистской помойки Маргарита Симоньян опубликовала якобы перечень с фамилиями "погибших украинских бойцов".

Помните: враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые нацелены на дестабилизацию украинского общества.

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