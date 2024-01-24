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Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло

Яна Ставская
24 января 2024, 15:15
Украинская сторона пока не комментирует падение российского самолета в Белгородской области.
Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло
Большой транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм "112", Минобороны России

Утром 24 января в Белгородской области упал российский Ил-76 . Пока неизвестно ни то, что или кого вез самолет, ни то, каким вооружением он был сбит. Минобороны Украины после публикации СМИ о якобы причастности ВСУ к сбитию транспорта проверяет данные и не дает емких комментариев, тогда как от российских пропагандистов - что ожидаемо - поступает противоречивая информация о якобы украинских военнопленных на борту.

Главред разбирается, что на самом деле произошло 24 января в небе над Белгородской областью.

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Во время авиакатастрофы в Белгороде работала российская ПВО

Информация о падении Ил-76 появилась в российском телеграм-канале "112". Речь шла, в частности, о гибели якобы 65 человек. Никаких доказательств присутствия на борту такого количества людей российские "журналисты" не предоставляли.

При этом накануне губернатор области Гладков предупреждал граждан о ракетной опасности и сбитии БПЛА "самолетного типа" над приграничным регионом.

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло
Скриншот Главреда

В свою очередь, "Украинская правда", ссылаясь на анонимные источники, получила якобы "подтверждение" от командования о сбитии российского Ил-76, им, по словам собеседников издания, транспортировали зенитные ракеты к С-300, которыми обстреливали Харьковскую область.

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло
Скриншот: Первая частная мемарня

Но уже вскоре, когда российское Минобороны распространило "вброс" об украинских военнопленных на борту, "Украинская правда" убрала анонимную информацию о "подтверждении ВСУ". Сейчас, утверждают журналисты издания, "сайт временно не работает из-за мощной DDoS-атаки".

В комментарии "Суспільному" в министерстве обороны подчеркнули, что информацию о падении Ил-76 проверяют.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк ответил Reuters: "Комментарии будут чуть позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные".

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло
Скриншот Главреда

Между Украиной и Россией действительно готовился обмен пленными

После падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что сегодня должен был состояться обмен пленными между Украиной и РФ, однако "пока он не происходит".

Координационный штаб также сообщил, что и он, и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию.

"До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации.

Версия россиян о "военнопленных" как минимум вызывает сомнения

Стоит заметить, что Ил-76 - это военно-транспортный самолет РФ, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Способен перевозить 167 солдат с личным оружием и всю номенклатуру боевой техники воздушно-десантных подразделений, а также большую часть техники мотострелковых дивизий.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что на кадрах с места авиакатастрофы не видно тел, в то же время корпус самолета "разлетелся" в воздухе от удара ракетой. А это, по мнению Коваленко, может косвенно указывать, что Ил-76 таки мог перевозить именно боеприпасы к С-300.

"Обратите внимание, что на поле нет признаков разбросанных тел. Вместе с экипажем - 74 человека на борту, по версии России... Но на поле - ни одного тела. Версию (о транспортировке ракет к С-300 - Главред) подтверждает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть - после падения самолета и удара о землю произошла еще и мощная детонация боекомплекта", - отметил Коваленко.

"Вброс" пропагандистов РФ опровергают и OSINT-исследователи. Британское экспертное сообщество отмечает, что Ил-76 "летел в северо-западном направлении, то есть отдалялся от Украины". Следовательно, заключают исследователи, пленных на борту не было.

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло
Скриншот Главреда

Украинский военный Максим Колесников, который пережил плен, назвал вброс россиян "ложью".

"А вот первая 100% ложь про Ил. Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (три) сопровождающих. Это полный ***. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было где-то 20 (оккупантов - Главред) с их военной полицией. Три охранника... ага", - пояснил военный.

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло
Скриншот Главреда

По мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Россия может использовать эту дезинформацию для оправдания уже совершенного убийства украинских военных в их плену. Тем более, что главный редактор Russia Today пропагандистской помойки Маргарита Симоньян опубликовала якобы перечень с фамилиями "погибших украинских бойцов".

Помните: враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые нацелены на дестабилизацию украинского общества.

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