Штаб по обращению с военнопленными сделал срочное заявление о падении Ил-76

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прокомментировали падение Ил-76.

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Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

24 января в Сети распространилась информация о сбитии Ил-76. В россми объявляют, что там находились украинские военнопленные. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными обратились к украинцам и СМИ с заявлением.

В ведомстве прокомментировали информацию, которую публикуют пропагандистские российские ресурсы и призвали воздержаться от комментариев и распространения информации до появления официальных заявлений проверенных источников.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", - сообщили в ведомстве. видео дня

Также в штабе напомнили, что врагу Украины свойственно совершать активные информационные спецоперации, которые направлены против Украины и созданы для дестабилизации украинского общества.

"Просим ответственно относится к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками", - добавили в ведомстве.

Помимо прочего, ситуацию прокомментировал Дмитрий Лубинец:

"Сейчас я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию. Призываю представителей СМИ и граждан Украины не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам. А также прошу не распространять недостоверную информацию. Враг коварный. И все мы знаем, какие ужасные методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации",- написал омбудсмен.

Падение Ил-76

Как сообщал Главред,в среду, 24 января, российские СМИ сообщили, что в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительным данным, люди, которые были на борту, погибли. Первым о падении самолета сообщил российский Телеграм-канал 112 со ссылкой на источники. По данным канала, авиакатастрофа, вероятно, произошла возле хутора Кривого. Обломки самолета разлетелись на несколько километров. На канале сначала сообщили, что на борту самолета было 63 человека. Позже появилась информация, что на борту Ил-76 находились 75 человек (5 из них члены экипажа).

Также, российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщали, что на борту военно-транспортного самолета модели "Ил-76" в Белгородской области якобы находились украинские военнопленные (65 человек). Но, как обратил внимание своих фолловеров блогер и офицер ВСУ Тарас Березовец, ситуации выглядит заметно иначе. Он сообщил, что перевозка военнопленных авиатранспортом, еще и в приграничной области - шаг крайне нетипичный и нелогичный. Поэтому необходимо ждать детализированной информации. "Или целенаправленная дезинформация, потому что потеря такого самолета с пассажирами это уже ЧП, или провокация. Когда происходят обмены, по опыту, мы знаем, что пленных обычно везут грузовиками или автобусами", - прокомментировал Березовец.

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