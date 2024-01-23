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Потеряли более 54 тысяч солдат: Умеров рассказал о ситуации на фронте

Юрий Берендий
23 января 2024, 21:19
Рустем Умеров отметил, что учитывая шестикратное преимущество в артиллерии, российские войска так и не смогли достичь значительных успехов на линии фронта.
Потеряли более 54 тысяч солдат: Умеров рассказал о ситуации на фронте
Враг теряет 400 солдат в обмен на один квадратный километр земли / Коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, Минобороны РФ

Российское войско-политическое командование готово терять около 400 своих военных за каждый квадратный километр украинской территории. Несмотря на это, российские войска продолжают наступательные операции на всей линии фронта. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время сегодняшнего 18-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", который проходит в формате онлайн 23 января.

"Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи (прошлое заседание "Рамштайн" состоялось 22 ноября 2023 года - ред.) Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс", - рассказал Умеров.

Руководитель Министерства обороны Украины также высказал свое мнение относительно "стратегических" достижений российских войск в ходе наступления на территории Украины, в частности проанализировал ситуацию в Бахмуте и Марьинке.

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"Вряд ли можно считать достижением то, что огромная военная промышленность России, вся армия агрессора целый год захватывала руины двух городов - Бахмута и Марьинки", - сказал он.

Умеров указывает на то, что противник продолжает наступательные действия по всей линии фронта и на всей территории Украины.

"Противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы. Несмотря на свои ресурсы и преимущество в производстве оружия, Россия не приблизилась к своим стратегическим целям. Вся российская военная машина работает в полную силу, чтобы атаковать маленькие украинские села", - сказал министр.

Руководитель Министерства обороны также отметил, что даже при шестикратном превосходстве в артиллерийской силе российские войска не смогли достичь "какого-то значимого результата".

"Представьте, как бы изменилась ситуация на поле боя, если бы пропорции были 1 к 1. Поэтому для Украины крайне важна ваша постоянная поддержка и увеличение пакетов военной помощи", - заявил он.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, журналист Фредерик Плейтген отметил, что украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов на фронте, из-за чего бойцы не могут полностью выполнять возложенные на них задачи.

Российские оккупационные войска продолжают активные наступательные операции в районе Бахмута Донецкой области. В то же время враг изменил тактику ведения боевых действий на этом направлении фронта.

Сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук отметил, что захват Авдеевки может поставить под угрозу сразу несколько городов Донецкой области.

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