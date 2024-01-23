"Там нормальная жизнь": Фицо зашкварился заявлением после удара РФ по Киеву

Роберт Фицо ответил на вопрос о том, почему он будет встречаться с премьером Украины в Ужгороде, а не Киеве.

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Роберт Фицо считает, что в Киеве "нет войны" / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ГСЧС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опозорился новым скандальным заявлением после массированного удара РФ по Киеву.

Он заявил о том, что в Киеве якобы "абсолютно нормальная жизнь", сообщает Refresher.sk.

В частности, после выездного заседания правительства Словакии в селе Каменица-над-Цирохой, отвечая на вопрос о том, почему он будет встречаться с премьером Украины в Ужгороде, а не Киеве, он заявил, что в столице якобы нет войны.

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Говоря о том, что в Киеве он мог бы увидеть последствия войны собственными глазами, Фицо не моргнув глазом сказал: "А вы действительно думаете, что в Киеве война? Вы же не серьезно, я надеюсь... Там абсолютно нормальная жизнь".

"Зачем мне ехать в Киев, когда я могу встретиться с премьер-министром в Ужгороде, я не вижу никакой разницы", – добавил Фицо.

Ранее сообщалось, что утром 23 января в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли ракетоносцы и запустили ракеты по Украине. Ракетный удар страна-агрессор нанесли в том числе и по столице Украины. В Киеве есть пострадавшие и разрушения.

Как сообщалось ранее, пророссийская позиция Фицо "зашаталась". Роберт Фицо дал понять, что его слова о прекращении поставок оружия не повлияют на уже подписанные между Киевом и оружейниками договоренности о производстве техники.

Напомним, предыдущее правительство Словакии решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

Однако после прихода к власти пророссийского Роберта Фицо, неоднократно отмечавшегося резкими выпадами в адрес Украины, Братислава официально "свернула" поставки оружия.

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