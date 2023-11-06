Пророссийская позиция Фицо "зашаталась": что сказал премьер Словакии

Фицо дал понять, что его слова о прекращении поставок оружия не повлияют на уже подписанные между Киевом и оружейниками договоренности о производстве техники.

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Фицо открыто занимал антиукраинскую позицию / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, ОП, komentare/hnonline.sk

Премьер Словакии Роберт Фицо, до этого времени постоянно выступавший против предоставления Украине военной помощи, теперь заявил, что не намерен препятствовать экспорту оружия частных оборонных компаний.

Как замечает Reuters, Словакия является одной из ключевых стран-производителей артснарядов и тяжелой военной техники на территории ЕС. Некоторые типы вооружения некогда отправляли в Украину.

Ранее Фицо неоднократно выражал категоричность по поставкам Украине оружжия с армейских складов, но в этот понедельник, отмечает агентство, дал ясно понять, что это не повлияет на частный бизнес.

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"Мы очень четко общались, и я хочу общаться - мы говорим об оружии, о боеприпасах со складов словацкой армии, о госимуществе... Когда какая-то компания захочет изготовить оружие и куда-то отправить его, никто не будет этому препятствовать", - заявил Фицо.

Фицо заявил, что правительство проведет инвентаризацию запасов словацкого оборудования и боеприпасов и будет уделять первоочередное внимание их пополнению. Он сказал, что усиление противовоздушной обороны страны НАТО является еще одним приоритетом.

Помощь Словакии

Предыдущее правительство Словакии решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

Однако после прихода к власти пророссийского Роберта Фицо, неоднократно отмечавшегося резкими выпадами в адрес Украины, Братислава официально "свернула" поставки оружия.

В июле 2023 года Украина подписала со Словакией контракт о производстве 16 САУ "Zuzana 2". Тогда же Зеленский рассказывал, что Киев работает с оружейниками Словакии по обеспечению ВСУ снарядами и пушками. Не было известно, касается ли категорическое решение Братиславы этих договоренностей.

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