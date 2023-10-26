"Друг Путина" Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.
Об этом он заявлял и во время избирательной кампании, теперь повторил во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе, передает Aktuality.
"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", – сказал он.
Премьер добавил также, что, по его мнению, на этом этапе войны у России "большие территориальные достижения, чем у Украины".
Помощь Словакии Украине
Лидер партии Smer-SD, которая одержала победу на парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.
"Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина", ‒ сказал политик.
Президент страны Зузана Чапутова также заявила, что Словакия может прекратить предоставлять Украине военную помощь.
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, что будет с помощью Словакии и Украины.
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