"Друг Путина" Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине

Премьер-министр Словакии заявил, что пусть лучше Украина и страна-агрессор РФ "ведут переговоры о мире".

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Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины, pixabay.com

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

Об этом он заявлял и во время избирательной кампании, теперь повторил во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе, передает Aktuality.

"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", – сказал он.

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Премьер добавил также, что, по его мнению, на этом этапе войны у России "большие территориальные достижения, чем у Украины".

Помощь Словакии Украине

Лидер партии Smer-SD, которая одержала победу на парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

"Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина", ‒ сказал политик.

Президент страны Зузана Чапутова также заявила, что Словакия может прекратить предоставлять Украине военную помощь.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, что будет с помощью Словакии и Украины.

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