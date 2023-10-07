Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийской партии на выборах

Братислава приняла решение о прекращении помощи Украине.

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Словакия прекращает попомощь Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pexels

В Словакии победу на выборах одержала партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

Вследствие этого правительство Словакии прекращает предоставление военной помощи Украине, об этом сообщает Politico.

Спикер временного правительства, которое идет в отставку, заявил, что партии, которые ведут переговоры о формировании новой власти после выборов, против поддержки Киева, несмотря на то, что Министерство обороны Словакии планировало предоставление нового пакета помощи Украине ещё совсем недавно.

Военная помощь Украине

Напомним, речь о прекращении помощи Украине от Словакии идет уже давно и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, что к подобным ситуациям нужно относиться спокойно.

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Также важно знать, что в планах США объявление о новом пакете помощи для Украины на сумму в 200 миллионов долларов. Его состав ещё формируется, однако объявлен будет довольно скоро.

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