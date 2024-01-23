В Киеве звучат мощные взрывы: первые подробности

В городской администрации заявили о работе сил ПВО. Киевлян призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Ракетный удар оккупанты наносят с бортов Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Утром во вторник, 23 января, в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли в воздух пять бортов ТУ-22МС и запустили ракеты по Украине.

Ракетный удар страна-агрессор наносит в том числе и по столице Украины. В Киеве слышны звуки пролетающих ракет.

Начальник Киевской городской администрации Сергей Попко сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

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"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал он в Telegram.

Вторая серия мощных взрывов прозвучала около 7:18. Жители города пишут о том, что стены в домах задрожали. Слышны звуки сигнализации авто.

"Взрывы в городе! Детали со временем. Не покидайте укрытий!", - призвал мэр Кличко.

Позже Попко сообщил, что в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей.

"Детали выясняются. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", - отметил он в 7:25.

Мэр Кличко сообщил о предварительных последствиях ракетного удара РФ:

в Святошинском районе горит здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в здание детсада;

в Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе;

в Печерском районе -попадания в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место.

"В настоящее время одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе", - добавил мэр столицы.

Новость дополняется...

Напомним, российские оккупанты только за один день, 21 января, обстреляли более 100 украинских населенных пунктов. В результате есть погибшие и раненые.

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов заявил, что оккупационные войска РФ изменили тактику ракетных ударов по Украине. В последнее время РФ совершает массированные обстрелы в 06:00-08:00. Ранее россияне пытались наносить удары в 03:00-04:00.

По словам Жданова, это может быть связано с тем, что РФ ждет, когда в ВСУ будет пересменка операторов систем ПВО.

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