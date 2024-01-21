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РФ за день обстреляла более 100 населенных пунктов в 9-ти областях - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
21 января 2024, 22:02
В результате атак есть погибшие и пострадавшие. Самые жестокие удары были нанесены по Донецкой области.
обстрел, Зеленский
РФ за день атаковала более 100 населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Донецкая ОВА

Российские оккупанты только за один день, 21 января, обстреляли более 100 украинских населенных пунктов. В результате есть погибшие и раненые. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Оккупанты атаковали города и села в девяти областях, среди которых Черниговская, Сумская, Николаевская, Кировоградская, Донецкая и другие. Самые жестокие удары были нанесены по Донецкой области.

"За весь этот террор Россия будет отвечать - должна ответить. Без решений Москвы о начале этой агрессии, этого террора были бы живы сейчас тысячи и тысячи людей. И поэтому так важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях. На индивидуальном - чтобы каждый военный преступник отвечал, каждый террорист. И на уровне всего государства-террориста – его активами и возможностями. Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор", - сказал Зеленский.

видео дня

Бои на фронте

Только с начала суток на фронте произошло около 60 боев. Самые интенсивные столкновения происходят на Авдеевском направлении. "Горячо" также на Бахмутском, Марьинском, Купянском направлениях и на юге страны.

"Было более 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще – десятки авиационных и ракетные удары ... Я благодарен каждому, кто приближает ответственность России. Всеми способами - и военными, и санкционными, и юридическими, и политическими", - говорит Зеленский.

Ракетные удары по Украине

21 января стало известно о том, что Россия атаковала Украину ракетами. Мощные взрывы прогремели в Днепропетровской и Кировоградской областях. Украинские воздушные силы смогли сбить под Днепром управляемую авиационную ракету Х-59.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупреждала о том, что россияне экономят один из видов ракет - "Калибр".

В то же время впоследствии стало известно о том, что РФ может атаковать Украину ракетами уже в ближайшее время. Враг увеличил присутствие ракетоносителей в Черном море, которые могут осуществить запуск ракет "Калибр". В настоящее время уровень ракетной угрозы повышен.

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