Россияне экономят один из видов ракет: в ВСУ предупредили об угрозе

В ВСУ предупреждают об опасности пусков крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

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В ВСУ предупреждают об угрозе ракетного удара с моря / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Оккупанты уменьшают использование ракет "Калибр" из-за трудностей с логистикой, обеспечением и инфраструктурным обслуживанием. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты в последний раз использовали крылатые ракеты морского базирования "Калибр" 3 января. Тогда в ходе массированной ракетной атаки, враг выпустил с моря сразу 3 ракеты "Калибр", все из которых были сбиты.

"Очевидно, что они немножко экономят этот вид ракет, потому что у них есть сложности с дальнейшей логистикой, обеспечением и вообще инфраструктурой обслуживания этих ракетных установок и загрузкой ракет, поскольку все это в Севастополе, а перебазировать в Новороссийск они еще не смогли", - отметила она.

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Гуменюк отмечает, что даже несмотря на проблемы с этими ракетами, нужно ответственно относиться к ракетной опасности, которая по ее словам существует.

"Опасность в том, что каждый надводный ракетоноситель, выходя в море, несет на себе 8 "Калибров" и готов их применить. Находясь на базе, они также представляют собой опасность, потому что могут быть применены просто с рейда Новороссийска", - подчеркнула она.

Ракетные удары по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 января оккупанты запустили ракеты по территории Украины, после чего произошли взрывы в Днепре, Чернигове, Кропивницком и других городах.

Впоследствии сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили 8 целей, еще 20 ракет не достигли своей цели.

Российская Федерация увеличила объем ракетных ударов по Украине – такую информацию предоставили в разведке Эстонии. Удары по аэродромам свидетельствуют о том, что Вооруженные Силы РФ считают появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины опасным для себя.

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