'Россия не должна выиграть': генерал ЕС предупредил о серьезных последствиях победы РФ

Безопасность Украины тесно связана с безопасностью Европы, а захват Россией Украины сместил бы российское влияние на многие километры на запад.

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Глава Военного комитета ЕС назвал угрозу для всей Европы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Победа России в войне против Украины является угрозой для всей Европы. Такой сценарий создаст потенциальную угрозу, подобную временам "холодной войны". Об этом рассказал глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер в интервью журналу Profil.

"Россия не должна выиграть войну", - подчеркнул генерал и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

Генерал пояснил, что оккупация Украины Россией распространила бы влияние Кремля далеко на запад, создав сценарий, аналогичный временам "холодной войны". По его словам, в случае агрессии против стран-членов ЕС "будет применяться обязательство оказывать помощь как согласно Договору о ЕС, так и статье 5 НАТО, то есть о коллективной обороне".

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"С прагматической точки зрения, НАТО, вероятно, будет главным действующим лицом, потому что оно имеет систему командования и управления, которая в ЕС еще не развита или же не развита до такой степени. При таком сценарии, однако, ЕС также должен взять на себя задачу защиты, например, в сфере критической инфраструктуры", - отметил Бригер.

Также генерал Бригер не исключает возможности создания европейской армии в далеком будущем. Он подчеркнул, что "боевые группы" ЕС будут расширены до сил быстрого реагирования размером 5 тысяч военных. Они будут готовы для расположения за пределами Европы с 2025 года и действовать как дополнение к армии НАТО.

Подготовка НАТО к нападению России

Напомним, в феврале НАТО планирует провести обширные военные учения "Стойкий защитник" с участием около 90 тыс. солдат. Учения пройдут в Северной Норвегии, а также в Литве и Венгрии, чтобы подготовиться к возможному нападению России.

Также глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран Запада готовиться к "всесторонней войне" с Россией. Он подчеркнул, что граждане должны осознать возможность конфликта и быть готовыми к существенным изменениям в своей жизни.

Кроме этого, немецкий министр обороны Борис Писториус предупредил, что Россия может атаковать страны Североатлантического альянса, такие как Латвия, Литва и Эстония, в течение 5-8 лет. Он указывает на регулярные угрозы России в отношении стран Балтии и призывает к усилению обороноспособности.

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