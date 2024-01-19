Финляндия Путина не боится: в Хельсинки оценили угрозу нападения России

Европа должна нарастить свою оборонную промышленность и продолжить военную поддержку Украины, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

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Финляндии сейчас не грозит нападение России - Орпо / Коллаж скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Финляндия не видит угрозы нападения агрессора России, однако нужно готовиться к всевозможным сценариям. Европе следует нарастить свою оборонную промышленность и продолжить военную поддержку Украины. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.

В ходе совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он сказал о том, что "финны могут спать спокойно, потому что хорошо подготовлены". Впрочем, Орпо также добавил, что все страны Запада должны быть готовы к любым сценариям.

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Также он призвал страны-союзники наращивать возможности в сфере обороной промышленности и в производстве боеприпасов для того, чтобы и в дальнейшем помогать Украине.

"Мы должны также увеличить мощности европейской оборонной промышленности и нарастить производство боеприпасов", - сказал Орпо.

Премьер призвал Европу продолжить военную поддержку Украины и принять решение о новом пакете финансовой поддержки.

"Мы должны сохранить наш уровень амбиций по удовлетворению военных и оборонных потребностей Украины. На уровне ЕС Украина должна оставаться политическим приоритетом", - подчеркнул Петтери Орпо.

Отношения России и Финляндии

4 апреля прошлого года Финляндия официально вступила в НАТО. Страна, которая более 100 лет придерживалась внеблокового статуса, приняла такое решение после полномасштабного нападения России на Украину.

Руководитель Кремля Путин 17 декабря заявил, что теперь Финляндию, дескать, ждут проблемы.

"Проблем не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", - сказал глава РФ.

В конце прошлого года в Reuters сообщили, что глава российской государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов – соратник Путина – анонсировал размещение вблизи финской границы новейших гаубиц. Речь идет о САУ Коалиция-СВ. Гаубицы запущены в серийное производство.

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