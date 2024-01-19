Путин через 5-8 лет может напасть на НАТО – Минобороны Германии

Германии нужно укреплять свою обороноспособность, однако у Берлина есть проблемы с финансированием сектора безопасности, сказал Борис Писториус.

https://glavred.info/world/putin-cherez-5-8-let-mozhet-napast-na-nato-minoborony-germanii-10534562.html Ссылка скопирована

Однажды Путин может напасть на страну НАТО - Писториус / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube, Минобороны РФ

Агрессор Россия через 5-8 лет может напасть на страну Североатлантического альянса. Москва уже практически ежедневно угрожает Латвии, Литве и Эстонии. Германия планирует усиливать свою обороноспособность, однако испытывает проблемы с финансированием сектора безопасности. Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

В интервью Tagesspiegel он рассказал о том, что российские оккупанты могут атаковать страну НАТО уже через несколько лет. В качестве подтверждения этого он вспомнил о регулярных угрозах россиян в отношении стран Балтии.

"Мы должны учитывать, что (президент РФ) Владимир Путин может однажды напасть даже на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через пять-восемь лет", - сказал Писториус. видео дня

У Германии недостаточно денег для безопасности своей страны

Министр обороны ФРГ выступил с идеей запуска обновленной обязательной военной службы в армии страны и ждет от своего ведомства предложений до апреля. В войсках Германии могут разрешить служить и негражданам.

"Мы не будем первыми вооруженными силами в Европе, которые это сделают", - отметил Писториус.

Также он добавил, что у государства сегодня недостаточно средств для обеспечения безопасности своей страны. Поэтому нужно реформировать так называемый долговой тормоз.

"С "долговым тормозом" в таком виде мы не пройдем сквозь эти кризисы невредимыми. Мы должны быстро укрепить нашу обороноспособность в свете неотложности сложившейся ситуации", - подчеркнул Борис Писториус.

Угроза войны НАТО и России

НАТО планирует провести в феврале масштабные учения, написали журналисты Bild. Согласно сценарию, Россия нападает на одну из стран Альянса, после чего активируется 5-я статья НАТО и союзники ее защищают. В учениях примут участие 90 тысяч военных – это крупнейшие маневры со времен Холодной войны.

В НАТО предупредили население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией – в частности, председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что граждане западных государств должны быть готовы к кризисным ситуациям.

Аналитики американского Института изучения войны прокомментировали статью Bild, где был опубликован учебный сценарий с нападением России на страны Балтии. Согласно оценкам специалистов, вариант развития событий не является "необоснованным", поскольку россияне систематически угрожают НАТО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.