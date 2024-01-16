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Возможна ли война НАТО и РФ: в ISW оценили вероятность прямой конфронтации

Руслана Заклинская
16 января 2024, 09:41
Россия пытается посеять нестабильность и установить информационные условия для будущих агрессивных действий против государств-членов НАТО и их соседей.
Возможна ли война НАТО и РФ: в ISW оценили вероятность прямой конфронтации
Насколько возможна война НАТО и РФ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кремлевские пропагандисты активно работают над созданием информационных предпосылок для оправдания возможной агрессии России против НАТО. Статья в немецком издании BILD о возможной войне между НАТО и Россией не является "необоснованной", поскольку в последнее время из Кремля звучат постоянные угрозы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В ISW отметили, что российские официальные лица, включая президента Путина, постоянно угрожали НАТО. Кремлевские пропагандисты "пытаются посеять нестабильность и установить информационные условия для возможных будущих агрессивных действий России против государств-членов НАТО и их соседей".

Аналитики ISW указывают на важность дальнейшей поддержки Западом Украины. По их словам, неспособность Украины сдержать российскую армию может открыть дорогу российским войскам в направлении запада Украины вдоль границы со странами НАТО, что поставило бы перед НАТО новые и дорогостоящие оборонные требования.

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Статья BILD о войне НАТО и России

Напомним, немецкое издание BILD сообщило о секретных документах Германии, в которых описан возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО, включая детали действий каждой стороны месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и начало войны летом 2025 года.

Также в НАТО прокомментировали статью BILD и отметили, что материал издания о "готовности НАТО к войне с Россией" основывается на учебном сценарии, который всегда предусматривает вымышленные варианты развития событий. Директор Центра передового опыта НАТО Янис Сартс пояснил, что эти сценарии используются для проверки военных возможностей стран в конкретных отраслях во время учений.

Кроме этого, представительница МИД России Мария Захарова пренебрежительно прокомментировала план Германии по отражению гибридной российской атаки на восточный фланг НАТО. Она сравнила информацию с "гороскопом" и насыпала обиды немецкому внешнеполитическому ведомству и журналистам.

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