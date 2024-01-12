Эксперт пояснил, как Путин руками белорусов будет организовывать конфликт с НАТО

По словам Сергея Бульбы, путинские чиновники постепенно берут под контроль силовую вертикаль в Беларуси.

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Как считает Сергей Бульба, 2024 год опасен тем, что для страны-агрессора России открывается окно возможностей для всяческих провокаций / коллаж Главред, скриншот из видео

Путин очень заинтересован организовать локальный конфликт, не прямое столкновение России с НАТО, а именно Беларуси со страной-членом НАТО ‒ и "разгоны" насчет русского ядерного оружия в этой стране тоже, видимо, часть этого плана. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба.

"Я бы искал угрозу в другом. Когда мы говорим, что Путин давил на Лукашенко, чтобы тот отправил войска Беларуси в Украину, но Лукашенко не согласился, это не совсем так. На самом деле у Путина до сих есть информация от агентуры на всех уровнях белорусских силовых структур. И он понял, что задействование белорусских силовиков в войне против Украины может обернуться для него еще большими проблемами. То есть в РФ поняли, что белорусы критически не готовы воевать в целом, а тем более – с Украиной. Путин понял, что помимо заградительных отрядов есть риск того, что сама Беларусь может перейти на сторону Украины вместе со своей техникой. То есть вводить в войну такого союзника он не рискнул", ‒ сказал он.

По словам Бульбы, путинские чиновники постепенно берут под контроль силовую вертикаль в Беларуси.

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"А только за это время россияне подготовили (неизвестно, почему Лукашенко не обращает на это внимания) нынешнего командующего внутренних войск, заместителя министра внутренних дел, и его в ближайшее время планируют назначить на должность руководителя Министерства внутренних дел – Николая Карпенкова. И он за это время создал уже семь подразделений из так называемых бывших ветеранов спецназа внутренних войск (но эти ветераны слишком перемешаны с "вагнеровцами"), и еще два планируют создать в Беларуси в начале этого года. То есть фактически под носом Лукашенко, уж не знаю, куда смотрят его КГБ и все остальные службы, создается российский ударный кулак. Потому что Карпенков и секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович – два самых ярых адепта России, на которых Лукашенко уже никак не может влиять. Это знают все, и даже белорусские офицеры уже говорят о том, что Лукашенко не способен снять Вольфовича с должности", ‒ сказал он.

Как считает Бульба, 2024 год опасен тем, что для страны-агрессора России открывается окно возможностей для всяческих провокаций и спецопераций.

"Казалось бы, для спецназовцев внутренних войск, которые ранее занимались разгоном демонстраций, это – вполне нормальная логика. Но поскольку их смешали с "вагнеровцами", то теперь они – штурмовики. И, вероятно, их готовят, потому что у Путин есть определенный план, который постепенно реализует. Используют ли этих штурмовиков в нем, пока неизвестно. Год назад мы еще говорили о том, что Путин очень заинтересован организовать локальный конфликт, не прямое столкновение России с НАТО, а именно Беларуси со страной-членом НАТО. И похоже, что отряды Карпенкова готовят именно для этого. 2024 год опасен тем, что в США запланированы президентские выборы, то есть там будет период безвластия, пока бывший президент передаст власть новому. Да и в Европе Орбан может возглавить европейские структуры. Поэтому для России открывается окно возможностей, и не удивлюсь, если эти отряды с белорусской пропиской используют для проведения серьезной провокации против одной из стран Балтии. Напасть на Польшу вряд ли рискнут, а вот Литва, насколько я понимаю, может оказаться под ударом", ‒ подытожил он.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

Ядерное оружие России в Беларуси

Минобороны РФ и Беларуси 25 мая прошлого года подписали соглашение, согласно которому Россия разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. В Москве заявили, что Минск не будет контролировать российское атомное оружие, размещенное в республике.

Тактическое ядерное оружие России якобы уже в Беларуси, сказал глава Кремля Владимир Путин 16 июня на экономическом форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге.

"Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть", - заявил Путин.

27 июня Лукашенко также объявил о появлении в Беларуси ядерного оружия. Запад, дескать, "не отследил" перемещения вооружений.

"БольшАя часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - подчеркнул Лукашенко.

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