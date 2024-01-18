"Соблазнительный промежуток времени": дипломат сказал, когда РФ может напасть на страну НАТО

У россиян руки чешутся напасть на страну НАТО, потому что это поднимет ставки. РФ может сделать это между выборами в США и инаугурацией нового президента США.

https://glavred.info/world/soblaznitelnyy-promezhutok-vremeni-diplomat-skazal-kogda-rf-mozhet-napast-na-stranu-nato-10534013.html Ссылка скопирована

Дипломат сказал, когда РФ может напасть на страну НАТО/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин, УНИАН

Риск того, что страна-агрессор РФ может напасть на одну из стран НАТО, сохраняется. Такая атака вполне вероятна.

Такое мнение высказал председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в интервью Radio NV. По его словам, под угрозой прежде всего находятся те страны, которые граничат с Россией.

"Это страны Балтии, потому что это Сувалкский переход, Беларусь (Сувалкский переход или коридор – геополитический термин, присутствующий в терминологии НАТО, что означает территорию вокруг Сувалок, Августова и Сейн, которая одновременно соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО и отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси), Литва, Польша, но, вероятнее всего, страны Балтии", – отметил Чалый. видео дня

По его словам, Украина не может истощать Россию, ведь наше государство в разы меньше страны-агрессора. Поэтому российский диктатор Владимир Путин может решиться на провокацию против страны НАТО, даже продолжая войну против Украины.

По мнению Чалого, если Запад в ближайшие месяцы не предоставит Украине достаточно помощи (не только оружия, но и финансовой поддержки), то российские оккупанты смогут использовать часть своих сил, не задействованных в позиционной войне, чтобы осуществить провокацию вторжения в страну НАТО.

Он добавил, что не сомневается в том, что у россиян "руки чешутся это сделать, потому что это поднимет ставки". По словам Чалого, оккупанты могут рассчитывать на то, что такая провокация покажет несостоятельность НАТО на быстрое реагирование.

Дипломат отмечает, что Альянс сейчас и в самом деле не способен ответить на провокацию, ведь не рассчитывает, что наибольшая угроза будет зимой этого года и в начале следующего.

"И если они сейчас не дадут Украине максимальное усиление, если не изменят стратегию, война придет в страны НАТО, не сомневаюсь даже в этом... Я вот прогнозирую следующее, вы через пару-тройку месяцев увидите такой прогноз, что война в страну НАТО придет в начале 2025 года – между выборами в США 5 ноября (2024 года – ред.) и инаугурацией 20 января (2025 года – ред.) президента нового или того, который останется. Вот этот промежуток очень соблазнительный для того, чтобы россияне как минимум сделали провокацию против натовских стран", – отметил дипломат.

Есть ли риск войны НАТО с Россией

Ранее журналисты Bild опубликовали статью о том, что Германия готовится к отражению гибридной атаки РФ на восточный фланг НАТО. В материале они сослались на данные Министерства обороны ФРГ. Согласно сценарию, эскалация может произойти уже в феврале 2024 года, а кульминация конфликта – в мае-июне 2025-го.

Однако после этого в Альянсе сделали заявление о статье Bild. Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал немецких журналистов издания Bild, согласно которому "НАТО готовится к войне с Россией", основан на документе, где прописан учебный сценарий. Варианты развития событий в сценариях всегда выдуманы. Сам сценарий предназначен для проверки военных возможностей стран в определенной области.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) оценили, возможна ли война НАТО и РФ. Россия пытается посеять нестабильность и установить информационные условия для будущих агрессивных действий против государств-членов НАТО и их соседей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.