Нужно готовиться к 'эпохе войн': в НАТО сделали тревожное предсказание

Североатлантический альянс нуждается в военной трансформации, а Запад должен подготовиться к "эпохе войн".
Сейчас страны-члены НАТО должны сосредоточиться на эффективности и "военной трансформации". Об этом заявил председатель Военного комитета альянса голландский Адмирал Роб Бауэр, открывая двухдневную встречу глав оборонных ведомств в Брюсселе, передает Reuters.
Бауэр отметил, что в прошлом правительства и компании НАТО жили в эпоху, когда всё было в достатке. В то время всё было предсказуемо, контролируемо и сосредоточено на эффективности.
Однако сейчас близится совсем другая эпоха, в которой всё может произойти непредсказуемо, в любое время, в том числе и начало войны.
"Они (политики – ред.) должны настроить свое мышление на эпоху, в которой всё может произойти в любое время, эпоху, в которой мы должны ожидать неожиданного, эпоху, в которой нам нужно сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективными", – подчеркнул Бауэр.
Кто такой Роберт Питер Бауэр
Роберт Бауэр — лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов, занимает должность председателя Военного комитета НАТО. Ранее был начальником штаба обороны, заместителем начальника обороны Вооруженных сил Нидерландов, пишет Википедия.
Есть ли риск войны НАТО с Россией
Ранее журналисты Bild опубликовали статью о том, что Германия готовится к отражению гибридной атаки РФ на восточный фланг НАТО. В материале они сослались на данные Министерства обороны ФРГ. Согласно сценарию, эскалация может произойти уже в феврале 2024 года, а кульминация конфликта – в мае-июне 2025-го.
Однако после этого в Альянсе сделали заявление о статье Bild. Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал немецких журналистов издания Bild, согласно которому "НАТО готовится к войне с Россией", основан на документе, где прописан учебный сценарий. Варианты развития событий в сценариях всегда выдуманы. Сам сценарий предназначен для проверки военных возможностей стран в определенной области.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) оценили, возможна ли война НАТО и РФ. Россия пытается посеять нестабильность и установить информационные условия для будущих агрессивных действий против государств-членов НАТО и их соседей.
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