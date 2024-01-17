Жителей приграничных районов 2 северных областей призвали эвакуироваться: детали

Оккупанты бьют из всего имеющегося у них вооружения и привлекают ДРГ, поэтому находиться в тех районах опасно.

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Жителей приграничных районов 2 областей призывают эвакуироваться/ коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скрин

Командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Он подчеркнул, что там опасно находиться из-за регулярных обстрелов со стороны страны-агрессора России и привлечениф врагом диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Соответствующее обращение Наев опубликовал в Facebook. Он подчеркнул, что российские оккупанты ежедневно наносят удары по приграничным районам Сумщины и Черниговщины. Для атак захватчики используют различные виды оружия, включая авиацию, артиллерию, минометы и гранатометы, а также привлекаются ДРГ.

Генерал-лейтенант отметил, что врагу всё равно, куда попадет их ракета, снаряд или пуля. Оккупанты используют все им известные способы и средства, чтобы уничтожить Украину.

видео дня

Наев подчеркнул, что граница Украины с РФ на севере – это линия соприкосновения с врагом со всеми присущими ей боевыми действиями.

"Эти боевые действия могут привести к гибели как гражданских, так и военных людей, взятию их в плен и разрушению целых приграничных сел и городов. Каждый гражданский должен четко осознать, что пребывание вблизи границы с Россией опасно! Ежедневно военные администрации решают вопрос эвакуации жителей из этих областей, так же, как из прифронтовых населенных пунктов на востоке и юге Украины", – отметил Наев.

Он подчеркнул, что для эффективного ведения боевых действий и безопасности гражданских жителям таких районов лучше эвакуироваться.

"Война продолжается, и для того, чтобы украинские военные могли вести полноценный обмен огнем и уничтожать врага не задумываясь, что могут навредить нашим гражданам, каждый сознательный украинец должен прислушиваться к советам военных администраций", – обратился к гражданским Наев.

Сергей Наев призвал украинцев эвакуироваться из приграничных районов севера/ скрин

Смотрите видеообращение Сергея Наева:

Ранее сообщалось, что в двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию. В Харьковской области объявлена обязательная эвакуация населения из Кондрашовской и Куриливской общин Купянского района. Полную эвакуацию проводят из-за ухудшения безопасностной ситуации.

Война в Украине

Ранее историк отмечал, что РФ может одержать моральную победу над Украиной. РФ добивается, в частности, того, чтобы уменьшить количество населения Украины и сделать украинцев разбросанными по миру.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о предоставлении Украине большого пакета помощи. Украина получит от Германии военные товары на сумму более 7 миллиардов евро в этом году. О помощи заявил Шольц после разговора с Байденом.

Напомним, Медведев "раскололся" и сказал, сколько еще РФ собирается воевать с Украиной. Экс-президент РФ, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отметился очередным неадекватным заявлением об Украине и фактически заявил, что страна-агрессор РФ не успокоится и будет продолжать атаковать Украину и через пятьдесят лет.

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