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За "Тосочкой" начнется настоящая охота: на фронте заметили очень опасное оружие РФ

Анна Ярославская
17 января 2024, 11:11
Пропагандисты утверждали, что ТОС-2 уже принимают участие в боевых действиях в Украине, однако до этого момента подтверждений этому не было.
ТОС-2
ТОС-2 "Тосочка" является очень опасным оружием / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео, twitter.com/externalPilot

На оккупированной территории Луганской области украинские военные впервые обнаружили российскую термобарическую ракетную установку ТОС-2 "Тосочка". Дальность стрельбы системы составляет 24 км - это на шесть больше, чем у ее предшественницы ТОС-1 "Солнцепек".

Фото установки было опубликовано 16 января в Twitter.

"Редкий зверь - ТОС-2 в Донецкой области. Подтвержденная дальность пуска – 24 км. Спасибо за съемку ребятам из Flight Club 92", - говорится в сообщении.

видео дня

Ранее российские пропагандисты утверждали, что ТОС-2 уже принимают участие в боевых действиях в Украине, однако до этого момента подтверждений этому не было.

ТОС-2
ТОС-2 "Тосочка" заметили на восточном фронте / Фото: twitter.com/externalPilot

Эксперты Defence Express отмечают, что "Тосочка" относится к новейшим образцам российского вооружения, а ее возможности представляют большую опасность. Новые системы могут вести огонь, не подходя близко к линии боевого соприкосновения.

"В данном случае речь идет об очень опасной системе, поэтому возможно, что дальше за "Тосочкой" начнется настоящая охота", — считают аналитики.

Что известно о системе ТОС-2 "Тосочка"

Новая версия ТОС-2 смонтирована на колесном шасси "Урал" с бронированной кабиной. Система ТОС-1, модификацией которой является "Тосочка", изначально была спроектирована на танковом шасси.

ТОС-2
ТОС-2 "Тосочка" / Фото: скриншот видео

ТОС-2 имеет упрощенную конструкцию с уменьшенным количеством пусковых труб (теперь их 18), сохраняя при этом свою огневую мощь.

Кроме того, "Тосочка" имеет свой кран для перезарядки ракет и модернизированную систему управления огнем, поэтому система не нуждается в отдельной подзарядной машине, что повышает ее мобильность на поле боя.

Как сообщал Главред, в ноябре 2023 года воины ВСУ уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левобережье Херсонщины.

Также Вооруженные силы Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему путинской армии под названием "Буратино".

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