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ВСУ точным ударом уничтожили тяжелую огнеметную систему оккупантов Буратино

2 апреля 2022, 15:23

Установки ТОС-1 были замечены в колоннах путинской армии уже в первые дни войны. От обстрела из такого орудия может спасти лишь герметично закрытое помещение.

ТОС Буратино
ТОС Буратино уничтожен ВСУ/ Фото пресс-служба 14 ОМБР

Вооруженные силы Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему путинской армии под названием Буратино.

Украинские защитники подбили как минимум две единицы российской военной техники при помощи противотанкового ракетного комплекса Скиф. Фото и видео разбитой военной техники опубликовали в Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

Где и когда было снято видео, не уточняется. За запусками ракет по целям наблюдала целая команда украинских военнослужащих. После удачного выстрела они начали кричать "Ура".

"Командование сил специальных операций ВС Украины, Сухопутные войска ВСУ и Территориальная оборона передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа", – говорится в сообщении Генштаба.

Что такое ПТРК Скиф

ПТРК Скиф — это украинско-белорусский противотанковый ракетный комплекс, разработанный киевским ГККБ Луч и минской компанией ОАО Пеленг.

Ракета производится в Киеве на заводе Артём, а прибор наведения ПН-С — в г. Минске в ОАО Пеленг.

В противотанковом ракетном комплексе Скиф применяется полуавтоматическая система наведения по лучу лазера. Обнаружение цели и наведение обеспечивается с помощью оптического и инфракрасного прицелов, что позволяет вести стрельбу в сложных погодных условиях.

ПТРК Скриф
ПТРК Скриф / Фото wikipedia.org

ПТРК может наводить ракеты на цель с закрытых позиций и укрытий. Другой отличительной чертой комплекса является траектория полёта ракеты: после пуска она летит над линией визирования (на высоте около 10 м) и снижается на уровень цели на конечном участке полёта. Лазерный луч при этом светит в хвост ракеты и только за долю секунды перед ударом переводится на цель.

Что такое ТОС-1 Буратино

ТОС-1 Буратино — это тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72.

Предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Впервые применялась в Афганистане в 1988-1989 годах.

Модицикацией ТОС-1 Буратино является ТОС-1А Солнцепёк.

ТОС-1А имеет пусковую установку, состоящую из 24 (а не 30) направляющих, дальность стрельбы увеличена до 6 тыс.

ТОС-1 Буратино
ТОС-1 Буратино / Фото facebook.com/14ombr

Как рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов, нет открытой информации о том, сколько таких установок есть у России и сколько завезено в Украину.

"Установки ТОС-1 (или ТОС-1а) были замечены в колоннах российской армии уже на третий–четвертый день войны. От обстрела из такого орудия может спасти только герметично закрытое помещение, куда не попадет эта взрывная смесь. Кроме того, помещение должно быть достаточно крепким, чтобы выдержать взрывную волну. Бороться с этими установками можно либо с воздуха, либо точными ударами артиллерии", - сказал Жданов в интервью Радио Свобода.

По некоторым данным, по состоянию на 2014 год в России было не менее 8 единиц ТОС.

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Как сообщал Главред, украинские защитники захватили в Николаевской области супертрофей - новую командно-штабную машину Р-149МА1 армии РФ. Она является элементом автоматизированной системы управления войсками РФ известной как "Созвездие".

Ранее в Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". И, по сложившейся уже традиции, трофей отбуксировали трактором.

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