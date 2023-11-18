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ВСУ ярко уничтожили "Солнцепек" оккупантов на левобережье Херсонщины

Елизавета Бельмас
18 ноября 2023, 18:32
Украинские военные ликвидировали важную технику оккупантов на левом берегу Днепра.
ВСУ ярко уничтожили
ВСУ ярко уничтожили "Солнцепек" / коллаж: Главред, фото: телеграм Андрей Цаплиенко, скриншот DeepState

Воины ВСУ уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левобережье Херсонщины. Об этом сообщил глава Офиса президента в Telegram-канале.

Андрей Ермак опубликовал момент поражения тяжелой огнеметной системы сразу после того, как его показали Силы обороны юга.

"Левый берег Херсонщины. Был российский "Солнцепек", а теперь нет", - комментирует Ермак.

видео дня
Ермак о поражении
Ермак о поражении "Солнцепека" / скриншот телеграм

Военные в свою очередь добавили, что российские захватчики повидали настоящую южную "жару".

"Наши устроили р*ашистам настоящий южный "Солнцепек". Вот так оно припекало и пылало", - иронично сообщили кадры в Силах обороны.

В Силах обороны юга рассказали о ликвидации
В Силах обороны юга рассказали о ликвидации "Солнцепека" / скриншот телеграм

На видео можно заметить, что техника врага была ликвидирована 16 ноября. Также уничтожение "Солнцепека" прокомментировали ваналитики DeepState. Они сообщили, что вражеская ТОСС-1А была уничтожена в районе населенного пункта Крынки, что на левом берегу Херсонщины.

"Украинские бойцы уничтожили к*цапский ТОС-1А "Солнцепек" к югу от Крынок. Недавно были опубликованы кадры работы ТОС-1А по украинским военным в районе населенного пункта. Теперь нанесен ответный удар. Вчера президент опубликовал фото работы наших сил на левом берегу. Закрепление и освобождение Херсонщины продолжается", – добавили аналитики.

В DeepState рассказали, где ВСУ уничтожили
В DeepState рассказали, где ВСУ уничтожили "Солнцепек" / скриншот телеграм

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки Силы обороны отбили 12 атак врага на левобережье Днепра и закрепляются на занятых рубежах. Как говорится в сводке, опубликованной в Facebook, украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Также известно, что на ситуацию на левобережье серьезно влияют погодные условия. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Там идет мощная боевая работа, направленная на поддержание успеха.

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война в Украине Херсонская область
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